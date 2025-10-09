El venezolano Yangel Herrera debutó con la Real Sociedad en un amistoso frente a Osasuna

San Sebastián, 9 oct (EFE).- El venezolano Yangel Herrera debutó este jueves con la Real Sociedad en un amistoso disputado contra el Osasuna a puerta cerrada y sin más retransmisión que las distintas publicaciones que hicieron ambos clubes en sus redes sociales.

El de La Guaira, que llegó lesionado a la ciudad española de San Sebastián (norte) a finales de agosto, aún no había podido jugar con el club vasco, por lo que lo de hoy fue una nota positiva para él, ya que, además, jugó como titular.

La Real Sociedad, gracias a un doblete de Jon Karrikaburu, ganó a Osasuna (2-0) en este encuentro que es típico ya en pretemporadas y amistosos de todo tipo.

En el primer tiempo, según fueron informando ambos clubes en redes sociales, los locales han anotado dos goles, ambos obra de Jon Karrikaburu. El navarro no está contando con muchos minutos durante la temporada, pero parece que ha aprovechado bien la oportunidad como titular en el amistoso.

Este ha sido el once de Sergio Francisco: Marrero; Odriozola, Beitia, Zubeldia, Aihen; Yangel Herrera, Soler, Turrientes, Goti, Zakharyan; y Karrikaburu. En la segunda mitad han entrado Marín, Peru Rodríguez, Lebarbier, Dadie, Barrenetxea, Brais Méndez y Sadiq.

Por parte de los rojillos, el once de Lisci ha sido el siguiente: Aitor Fernández; Iker Benito, Herrando, Osambela, Juan Cruz; Torró, Iker Muñoz, Moi Gómez; Kike Barja, Rubén García y Raúl García de Haro. En el segundo acto también han participado Bretones, Rosier, Catena, Víctor Muñoz, Moncayola, Boyomo y Mauro.

La primera diana, gracias al vídeo que ha publicado la Real en redes sociales, fue tras una buena jugada individual de Mikel Goti, y la segunda tras una jugada ensayada en un saque de puerta. Dos buenas definiciones del ariete de Elizondo. Unai Marrero ha evitado el gol de Osasuna en varias ocasiones con grandes intervenciones, y Zakharyan ha rozado el gol con una falta que ha escupido la madera.

En la segunda mitad no se ha movido el marcador, y la victoria se la ha llevado la Real por dos goles a cero (2-0). Eso sí, Iker Benito ha podido recortar diferencias, pero su disparo desde la frontal se ha estrellado en la madera. EFE

