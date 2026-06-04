El venezolano Yorghaki inicia su camino en solitario con el álbum ‘Antes de que sea tarde’

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Madrid, 5 jun (EFE).- El cantante venezolano Yorghaki emprende su camino en solitario con el lanzamiento del álbum ‘Antes de que sea tarde’ (ADQST), con el que quiere que sus seguidores «se atrevan a cumplir su sueño y a luchar por lo que quieren».

Después del gran éxito que sintió de la mano de su compañero y amigo Alleh con ‘Capaz’, haciendo de su tema un himno para muchos jóvenes en 2025, ahora Yorghaki (Venezuela, 1999) avanza solo con un “disco bastante divertido”, según relata en una entrevista con EFE en Madrid.

«Más que raro, es interesante ver esta nueva parte de mí y que la gente lo vea en tiempo real conmigo», explica el artista venezolano sobre este nuevo viaje musical en el que opta por el estilo pop dance latino en un álbum compuesto por diez canciones, de las cuales ‘Abusadora’ cuenta con la colaboración del cantante colombiano Beéle.

Con más de 14 millones de oyentes mensuales en Spotify, Yorghaki confiesa sobre este lanzamiento: «Espero solamente encontrarme yo y ser feliz».

Sus letras, «siempre de amor», surgen de situaciones vividas y sentimientos compartidos que convierte en canciones. Y en esta nueva etapa en la que se atrevió a adentrarse ocurre lo mismo.

El cantante nació «con esa sazón» que asocia a su Valencia (Venezuela) natal, al ritmo de la costa caribeña del «merengue, los tambores y el reguetón» que siempre han sido una pieza fundamental para su carrera.

Ahora también busca en ese hogar donde se crió un lugar para reconectar de nuevo con la realidad.

«Con la familia y en casa, te ayuda mucho a centrarte y a recordar que todo empieza desde el amor, desde el querer a la familia», cuenta a EFE

Tras su repentino éxito y múltiples viajes, al llegar a casa «mi mamá me regaña, como que ella me trae los pies a la tierra», confiesa.

«El Caribe y España hacen una buena conexión»

Desde la capital española, Yorghaki admite «que el Caribe y España hacen una buena conexión donde se juntan como los dos sabores y se prende la fiesta».

En sus creaciones musicales, tras el aprendizaje desde sus inicios y al encontrarse a sí mismo hace unos años, empezó a reflejar el ritmo latino que le gustaba cuando era niño.

«Resulta que todo siempre va atado como al Caribe, y aquí, en España, siento que también tienen como es chispa», explica a EFE.

Unido a su pasión por la música, Yorghaki también muestra gran interés por el mundo de la moda, alrededor del cual se crió con una familia de «fashionistas».

Así, en los conciertos y en la vida en general intenta que haya siempre un toque suyo en la vestimenta.

De momento, el cantante venezolano no piensa en gira, pero confiesa que le gustaría presentar el nuevo proyecto en vivo pronto este año. EFE

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