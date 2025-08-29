The Swiss voice in the world since 1935

El veterano Dayro Moreno, principal novedad de Colombia para jugar con Bolivia y Venezuela

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Bogotá, 29 ago (EFE).- El veterano Dayro Moreno, que el próximo mes cumplirá 40 años, es la principal novedad de la selección colombiana para enfrentar a sus pares de Bolivia, en casa el 4 de septiembre, y Venezuela, cinco días después como visitante, en las últimas dos jornadas de las eliminatorias al Mundial de 2026.

El experimentado atacante, que milita en el Once Caldas y es el máximo goleador de la Copa Sudamericana con ocho tantos, hace parte de la lista de 26 futbolistas con los que Colombia busca sellar su clasificación a la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos.

Otra de las novedades del equipo es la reaparición del central Yerson Mosquera, del Wolverhampton inglés, quien regresa a una convocatoria tras sufrir una lesión del ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda en septiembre del año pasado.

En el listado publicado este viernes también aparecen otros jugadores habituales en las listas del entrenador argentino Néstor Lorenzo, como el extremo Luis Díaz, del Bayern Munich; el creativo James Rodríguez, del León mexicano; el centrocampista Richard Ríos, del Benfica; el lateral Daniel Muñoz, del Crystal Palace, y el central Davinson Sánchez, del Galatasaray.

Igualmente figuran otros jugadores que suelen ser habituales titulares del equipo de Lorenzo como el central Jhon Lucumí, del Bologna; el lateral Johan Mojica, del Mallorca; el mediocentro Jefferson Lerma, del Crystal Palace; el volante Jhon Arias, del Wolverhampton, y el atacante Jhon Córdoba, del Krasnodar.

Con respecto a la convocatoria de los partidos que Colombia empató 0-0 en casa con Perú y 1-1 con Argentina en Buenos Aires en junio pasado, se quedaron por fuera el central Carlos Cuesta (Galatasaray-TUR), el lateral Cristian Borja (América-MEX) y los delanteros Jhon Durán (Fenerbahce-TUR) y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández (Real Betis-ESP).

Colombia ocupa el sexto lugar de las eliminatorias con 22 puntos y de ganarle a Bolivia el próximo jueves en Barranquilla, asegurará su clasificación a la Copa del Mundo.

Jugadores convocados por Néstor Lorenzo

. Porteros: Camilo Vargas (Atlas-MEX), David Ospina (Atlético Nacional) y Kevin Mier (Cruz Azul-MEX).

. Defensas: Andrés Román (Atlético Nacional), Daniel Muñoz (Crystal Palace-ING), Davinson Sánchez (Galatasaray-TUR), Deiver Machado (Lens-FRA), Jhon Lucumí (Bologna-ITA), Johan Mojica (Mallorca-ESP), Santiago Arias (Bahía-BRA), Yerry Mina (Cagliari-ITA) y Yerson Mosquera (Wolverhampton-ING).

. Centrocampistas: James Rodríguez (León-MEX), Jaminton Campaz (Rosario Central-ARG), Jefferson Lerma (Crystal Palace-ING), Jhon Arias (Wolverhampton-ING), Jorge Carrascal (Flamengo-BRA), Juan Camilo Portilla (Talleres-ARG), Juan Fernando Quintero (River Plate-ARG), Kevin Castaño (River Plate-ARG) y Richard Ríos (Benfica-POR).

. Delanteros: Dayro Moreno (Once Caldas), Jhon Córdoba (Krasnodar-RUS), Luis Díaz (Bayern Munich-ALE), Luis Suárez (Sporting-POR) y Marino Hinestroza (Atlético Nacional). EFE

jga/joc/gbf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR