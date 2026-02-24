El veto de Hungría impide a la UE aprobar nuevas sanciones contra Rusia

afp_tickers

2 minutos

La Unión Europea no podrá adoptar este lunes nuevas sanciones contra Rusia debido al veto de Hungría, confirmó la jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas.

La Comisión Europea presentó a los ministros un vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, en respuesta a la invasión de Ucrania, que este martes cumplirá cuatro años. El objetivo era que se adoptara antes del aniversario.

«Hemos oído declaraciones muy firmes por parte de Hungría, por desgracia, no veo realmente cómo podrían dar marcha atrás en la posición que defienden hoy», declaró Kallas poco antes del inicio de una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de la UE.

«Obviamente, hacemos todo lo posible para sacar adelante este paquete de sanciones y lograr que se adopte», añadió.

Hungría anunció este fin de semana su intención de bloquear la adopción del paquete de sanciones mientras no se reanuden los suministros de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba.

«Debemos avanzar en el 20º paquete de sanciones de la Unión Europea y en los próximos días se mantendrán conversaciones», dijo este lunes el presidente francés, Emmanuel Macron.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, aseguró que también bloquearía la adopción de un préstamo de 90.000 millones de euros (más de 100.000 millones de dólares) a favor de Ucrania, decidido en diciembre.

Una actitud que condenó el Ejecutivo europeo. «Esperamos que todos los dirigentes cumplan con sus compromisos y el hecho de no respetarlos claramente constituye, o constituiría, una violación de una cooperación leal», indicó la portavoz de la Comisión, Paula Pinho.

Las nuevas sanciones que la UE proponía adoptar contra Rusia estaban dirigidas principalmente a los sectores bancario y energético.

ob/fpo/erl/jvb/meb