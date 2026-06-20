El viacrucis de Raphinha: más de 100 días de baja por lesión y en vilo por el Mundial

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Carlos Meneses

East Rutherford (EE.UU.), 20 jun (EFE).- La lesión de Raphinha fue la nota negativa del triunfo de Brasil sobre Haití en el Grupo C del Mundial 2026. El extremo del Barcelona ha vivido un auténtico viacrucis de lesiones en la última temporada y ahora espera un diagnóstico que ha puesto a temblar a la Canarinha.

El 11 de la ‘Seleção’ era uno de los mejores en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, cuando, al filo del descanso, se echó al césped. Enseguida sus compañeros fueron a ver qué le pasaba. Vinícius recorrió todo el ancho del campo para preocuparse por su compañero.

Sustitución inmediata. Primera exploración: músculo posterior del muslo derecho. El seleccionador Carlo Ancelotti fue un poco más preciso en rueda de prensa y habló de un problema en los isquiotibiales.

El atacante de 29 años será revaluado en las próximas horas. Este nuevo contratiempo se suma a otros que ha encadenado a lo largo del último curso con el conjunto azulgrana y la selección.

Después de una temporada 2024/25 prácticamente inmaculada, en la 2025/26 ha estado 112 días de baja por lesión -sin sumar este último varapalo con la absoluta-, lo que le ha obligado a perderse 24 partidos, según los datos de la plataforma Transfermarkt.

El primer capítulo de su particular calvario ocurrió al poco de estrenar la temporada. A finales de septiembre, sufrió una lesión en el tercio medio del bíceps femoral de la pierna derecha. No volvió a entrenarse con el grupo hasta el 22 de octubre.

Los problemas físicos aumentaron con el cambio de año. En enero, se perdió la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid por «una lesión en el bíceps femoral», ahora, de la pierna izquierda.

Volvió a finales de ese mes, quizá de forma precipitada porque en febrero le diagnosticaron una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha que lo obligó a perderse otros tres encuentros con su club.

Cuatro percances en 2026: dos con Brasil

Como una historia de nunca acabar, en marzo llegó un nuevo revés. Esta vez entró en juego el temido ‘virus FIFA’. Raphinha viajó hasta Estados Unidos para jugar con la Canarinha dos amistosos de preparación para el Mundial 2026 ante Francia y Croacia.

Titular ante ‘Les Bleus’, no aguantó todo el partido y fue sustituido en el descanso.

Al día siguiente, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció que el exjugador del Leeds United volvía a Barcelona, en pleno tramo decisivo de la temporada, con «dolores en la región posterior de la pierna derecha», justamente donde sintió molestias el viernes ante Haití.

Solo recibió el alta el 2 de mayo. Con LaLiga prácticamente sentenciada a favor del Barcelona, Raphinha se puso a pensar en el Mundial. Él y Vinícius Júnior encaraban su segunda Copa del Mundo como los líderes de la pentacampeona del mundo.

La concentración empezó el 27 de mayo en la sierra de Río de Janeiro. El internacional brasileño parecía estar en plenitud física y mental. Sin embargo, las alarmas saltaron una vez más.

Tras una actuación discreta en el debut contra Marruecos, se entrenó al margen el martes pasado por una ampolla en el pie.

Los días siguientes trabajó con aparente normalidad, hasta que de nuevo los dolores musculares reaparecieron contra Haití. Su cara de preocupación mientras se marchaba del campo lo dijo todo. EFE

cms/jl

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