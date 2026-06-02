El viaje a España de León XIV: Esquema tradicional pero de «estilo Prevost»

5 minutos

Cristina Cabrejas

Ciudad del Vaticano, 2 jun (EFE).- Fue el papa Pablo VI quien inauguró la tradición de los viajes internacionales al visitar en 1964 Jordania, Nazaret, Belén y Jerusalén. Desde entonces las visitas apostólicas no sólo han servido para llevar la cercanía del papa a los católicos del mundo, sino que se han convertido también en un modo de diplomacia vaticana.

Desde Pablo VI poco ha cambiado en los viajes de Juan Pablo II, Benedicto XIV y Francisco y los diferentes organizadores de las visitas siguen un esquema fijo basado en tres pilares: actos institucionales, sociales y encuentros con los católicos y celebraciones litúrgicas, cada uno con su propio estilo. Y así se repetirá en el viaje de León XIV a España del 6 al 12 de junio.

Robert Prevost mostrará en España el estilo que le ha caracterizado en su primer año de pontificado: discursos más bien cortos, sin grandes frases de efecto y sin levantar la voz, pero sobre todo incisivos en su conjunto. Matemático y canonista, no cede a las improvisaciones. Los discursos, preparados con semanas de antelación, se leerán letra a letra.

En su discurso a los directivos y al personal de Ita Airways el 23 de marzo , el pontífice estadounidense habló de su visión de los viajes apostólicos: «El papa se presenta ante todos como mensajero de paz y sus rutas son lo que siempre deberían ser: puentes de diálogo, encuentro y fraternidad».

La parte institucional

Todos los viajes papales comienzan con la visita de cortesía a los jefes de estado y en este caso serán los reyes de España, que recibirán al papa en el Palacio Real. Siempre se celebra una ceremonia de bienvenida con los himnos, la presentación de las delegaciones y después una reunión privada que incluye a los familiares.

Tras este acto, los papas dirigen su primer discurso al llegar al país: se trata generalmente de la alocución más política del viaje, dirigida a la sociedad civil y a las autoridades. Aunque todos esperan las palabras del papa en el Congreso, habrá que seguir con mucha atención este momento donde habrá referencias a la vida en España y se podrían esperar palabras sobre migración, la crisis de la vivienda o la España vaciada.

Primeros ministros, jefes de la oposición y otras autoridades se reúnen con el papa en actos menos protocolarios en escenarios como la nunciatura o incluso en los aeropuertos: en el caso de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será recibido en la mañana del 8 de junio en la Nunciatura apostólica.

El resto de la delegación vaticana también mantiene otras reuniones institucionales que son también de gran importancia para las relaciones bilaterales.

En este viaje, León XIV será el primer papa en hablar en el Congreso pero no se trata de un gesto inédito. Se espera un discurso que transcienda más allá de España, un mensaje a la Unión Europa, a las democracias occidentales en un momento de crisis del multilateralismo, de guerras y de graves tensiones internacionales.

Juan Pablo II pronunció el 14 de noviembre de 2002 un histórico discurso ante la Cámara de Diputados y Senado de Italia, en la única visita de un pontífice al Parlamento italiano. Benedicto XVI se dirigió al Parlamento británico el 17 de septiembre de 2010 y al alemán Bundestag el 22 de septiembre de 2011. Francisco habló ante el Congreso de los Estados Unidos el 24 de septiembre de 2015.

Las etapas sociales

En todos los viajes papales, una parte de los actos se reserva a visitar los ejemplos de la misión social de la Iglesia Católica.

León XIV ha continuado con esta tradición y visitará un centro para personas sin hogar gestionado por Cáritas en Madrid, el centro penitenciario Brians 1 en Barcelona y un centro de acogida de migrantes en Tenerife.

En estos actos, el papa escucha las palabras de los más desfavorecidos y suele pronunciar un breve discurso generalmente con mensajes de cercanía y esperanza. Aunque los eventos suelen durar pocos minutos, León XVI no duda después en saludar a los asistentes.

Encuentros con los católicos

En las visitas papales se incluyen siempre encuentros con el clero del país en alguna de las catedrales o basílicas, una manera de mostrar cercanía pero también en algunas ocasiones de ‘reprender’ a la Iglesia local. Será interesante comprobar si el mensaje de León XIV en España incluirá referencias a la gestión de los abusos o la necesidad de la Iglesia de estar con los más desfavorecidos como los migrantes.

También se organizan encuentros con los jóvenes y en muchos casos con el mundo universitario. El esquema es siempre el mismo, testimonios y palabras del papa que responden a las cuestiones que le han presentado.

León XIV es el primer papa digital. Usaba las redes sociales antes de ser elegido pontífice, utiliza whatsapp para comunicar, aplicaciones para estudiar idiomas y lleva en su muñeca un reloj inteligente. Esto le permite conectar con los jóvenes usando su propio lenguaje.

Y además está preocupado (y ocupado) por la inteligencia artificial como ha plasmado en su primera y reciente encíclica ‘Magnifica humanitas’ de la que seguramente habrá muchas referencias en sus discursos.

Pero sobre todo, León XIV ha dado una gran importancia a la participación de los católicos en las celebraciones litúrgicas. En el encuentro con los jóvenes no sólo habrá actuaciones musicales, será una vigilia con adoración eucarística. También celebrará la tradicional procesión del Corpus Christi y misa en las cuatro ciudades; Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. EFE

ccg/sam/cg