El viaje del papa por países africanos incluirá una etapa en Angola

El viaje por países africanos que el papa León XIV tiene previsto realizar en los próximos meses tendrá una etapa en Angola, anunció el martes el representante del Vaticano en la capital angoleña, Luanda.

León XIV, elegido en mayo, había expresado su deseo de viajar a Argelia en 2026 en el marco de una gira por el continente, que sería la primera desde la visita del papa Francisco a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur en 2023.

«Deseo informarles que el Santo Padre, el papa León XIV, tiene la intención de viajar al continente africano, y que Angola también figura en el programa de este viaje», señaló el nuncio apostólico, Kryspin Dubiel, en una rueda de prensa.

«Aún no contamos con los detalles sobre la fecha exacta y el programa, pero se comunicarán en cuanto queden definidos», agregó.

«Actualmente estamos preparando el plan y el programa de la visita del papa León XIV a África», indicó.

El último papa que visitó Angola fue Benedicto XVI, en marzo de 2009.

Esta excolonia portuguesa, independiente desde 1975, cuenta con un 44% de católicos frente a un 35% de protestantes, según el censo de 2024.

