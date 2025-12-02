El viaje del presidente portugués a España, en duda tras operación urgente por una hernia

2 minutos

Lisboa, 2 dic (EFE).- El viaje a España que el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, tenía previsto realizar los próximos 11 y 12 de diciembre está en duda tras la operación urgente a la que fue sometido por una hernia y dependerá de su evolución, informó el jefe de la Casa Civil, Fernando Frutuoso de Melo.

Tanto el viaje a España como otro al Vaticano, programado el 14 y 15 de diciembre para tener una audiencia con el papa León XIV, están en el aire y se tomará una decisión después de «analizar, evaluar y escuchar» la opinión de los médicos, aunque el objetivo es «volver rápidamente a la normalidad», dijo a los medios.

«La decisión se tomará en los próximos días», agregó el jefe de la Casa Civil.

Rebelo de Sousa fue intervenido durante la noche del lunes de una hernia incarcerada, después de que ingresara en el Hospital Universitario São João, de Oporto, por sentirse indispuesto.

La cirugía fue bien y el mandatario permanecerá ingresado por lo menos hasta mañana, cuando esperan poder darle el alta, dijo a la prensa la presidenta del Consejo de Administración del hospital, Maria João Baptista.

La recuperación, sin embargo, posiblemente tardará dos semanas, lo que le impediría viajar a España y al Vaticano.

Este martes el primer ministro de Portugal, el conservador Luís Montenegro, visitó a Rebelo de Sousa acompañado por el presidente del Parlamento, José Pedro Aguiar-Branco, quien señaló que el mandatario tenía «buena cara».

«Sabemos que vamos a tener al presidente trabajando seguramente hasta el final de su mandato», añadió Aguiar-Branco.

Rebelo de Sousa, de 76 años y con un historial de problemas cardíacos, se ecnuentra en la recta final de su segundo mandato, que termina el próximo año después de las elecciones presidenciales que se celebrarán el 18 de enero. EFE

lmg/ssa/mr