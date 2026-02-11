El vicegobernador del Banco Central de Bulgaria, nombrado primer ministro interino

2 minutos

Varna (Bulgaria), 11 feb (EFE).- La presidenta búlgara, Iliana Yotova, nombró este miércoles al actual vicegobernador del Banco Nacional de Bulgaria, Andrey Gyurov, como primer ministro interino del país balcánico hasta las elecciones generales adelantadas, que probablemente se celebrarán el 19 de abril próximo.

El banquero, de 50 años y que proviene de la coalición europeísta y reformista PP-DB, asumirá el cargo este jueves, con el objetivo de preparar los comicios de abril, los octavos en menos de tres años en el país balcánico.

Bulgaria, uno de los países más pobres de la Unión Europea y desde enero pasado miembro de la zona euro, sufre de una crisis política endémica desde 2021.

El último primer ministro, Rosen Zhelyazkov, del partido populista GERB lideró desde el año pasado un complicado tripartito junto con el Partido Socialista Búlgaro y el partido antisistema ITN.

Dimitió el 11 de diciembre pasado, a pocas semanas de entrar Bulgaria en la zona euro, ante la fuerte presión de manifestaciones multitudinarias contra la corrupción y la oligarquía política.

El descontento popular se dirigió contra el líder del GERB, Boiko Borisov, y contra el presidente de la formación DPS-Nuevo Comienzo, Delyan Peevski, un oligarca sancionado por EEUU y el Reino Unido por corrupción.

Peevski, empresario de dudosa reputación, es acusado de controlar a los servicios de seguridad, el sistema judicial, importantes sectores de la economía y gran parte de los medios.

Los intentos de formación de un Gobierno entre las distintas formaciones en el Parlamento, profundamente divididas y con vetos cruzados, fracasaron una vez más.

A eso se sumó el pasado 19 de enero la dimisión del entonces presidente de Bulgaria, el exgeneral prorruso Rumen Radev, que cedió el cargo a Yotova para poder incluirse al proceso electoral con un proyecto político propio. EFE

vp-jk/alf