El viceministro del Deporte destaca la actuación de Ecuador en los Juegos Bolivarianos

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 8 dic (EFE).- El viceministro del Deporte ecuatoriano, Roberto Ibáñez, resaltó este lunes la actuación de Ecuador en los XX Juegos Bolivarianos, finalizados el pasado domingo, al alcanzar el quinto lugar en el medallero y sumar cuarenta medallas de oro.

«Hemos logrado igualar la cantidad de medallas de oro de la edición anterior, un logro que refleja la calidad y el talento que tenemos en nuestras filas», dijo Ibáñez en la red social X.

Además, añadió que los deportistas ecuatorianos aún pueden superar sus propias metas y que no consideran “este logro como nuestro techo».

En total, Ecuador alcanzó hasta 133 medallas, 40 de oro, 49 de plata y 44 de bronce.

Ibáñez, quien en su día fue seleccionado en el ciclo olímpico de judo, expresó sus felicitaciones «a todos nuestros deportistas por el esfuerzo y la dedicación mostrados en estos Juegos Bolivarianos».

«Con ese espíritu, nos comprometemos a trabajar de manera sostenida» para fortalecer nuestro plan de alto rendimiento, continuó el también expresidente de la Federación Deportiva del Guayas.

Entre las acciones previstas, destacó ampliar las oportunidades de crecimiento y optimizar la planificación y el seguimiento de los programas de alto rendimiento con indicadores claros y transparencia en los resultados.

También aseveró su afán para «fomentar la cohesión entre cuerpos técnicos, atletas y comunidades, para promover una cultura de mejora continua y orgullo deportivo».

«Nuestro objetivo es claro: avanzar juntos hacia Los Ángeles 2028, con un proyecto sólido, bien financiado y orientado a la excelencia. Contamos con ustedes para convertir este impulso en resultados aún mayores en los próximos retos», concluyó. EFE

