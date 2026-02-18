El vicepresidente de EEUU descarta un «conflicto» con Rubio, su posible rival en las presidenciales

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, aseguró el martes que no existe «ningún conflicto» entre él y el jefe de la diplomacia Marco Rubio, presentado como su posible rival para una futura elección presidencial.

«Es tan interesante que la prensa intente crear este conflicto cuando no hay ningún conflicto. Marco está haciendo un excelente trabajo. Yo estoy haciendo el mejor trabajo que puedo. El presidente está haciendo un excelente trabajo. Vamos a seguir trabajando juntos», dijo en una entrevista con la cadena Fox News.

Preguntado por sus eventuales ambiciones presidenciales, el republicano, de 41 años, se rió y esquivó el tema.

«Hace un año y seis meses le pedí al pueblo estadounidense que me diera mi trabajo actual. (…) Nos preocuparemos por un próximo trabajo en algún momento en el futuro», declaró JD Vance.

Marco Rubio, de 54 años, había asegurado en diciembre de 2025, en una entrevista con Vanity Fair, que no se interpondría en el camino del vicepresidente.

«Si JD Vance se presenta para presidente, será nuestro candidato y yo seré uno de los primeros en apoyarlo», afirmó.

Según el diario conservador The Washington Examiner, los dos hombres podrán medirse pronto, de manera indirecta, en un escenario muy expuesto: la sala de prensa de la Casa Blanca.

La portavoz del presidente estadounidense, Karoline Leavitt, anunció que durante su próximo permiso de maternidad varias figuras del gobierno, entre ellos JD Vance y Marco Rubio, la reemplazarán en el atril para los tradicionales «briefings» de la prensa acreditada.

Donald Trump, por su parte, reconoce que la Constitución no le permite presentarse por tercera vez en 2028, lo que no le impide mencionar públicamente el tema en ocasiones.

