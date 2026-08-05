El vicepresidente de Paraguay se reúne en Barranquilla con su futuro homólogo de Colombia

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Bogotá, 5 ago (EFE).- El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, se reunió este miércoles en la ciudad caribeña de Barranquilla con el vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, a dos días de la investidura como mandatario del ultraderechista Abelardo de la Espriella.

«Al final de la mañana, durante una breve escala en el aeropuerto de Barranquilla, tuve la oportunidad de saludar y conversar con el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo», escribió Alliana en X.

El alto funcionario paraguayo agregó que durante el encuentro conversaron sobre «la importancia de seguir fortaleciendo la cooperación y el trabajo conjunto» entre ambos países.

La reunión tuvo lugar en Barranquilla, ciudad que De la Espriella ha anunciado será una sede alterna de la Presidencia como parte de su promesa de campaña de descentralizar el poder y acercar el Gobierno a las regiones.

Hace una semana, Restrepo dialogó en Lima con el presidente paraguayo, Santiago Peña, quien confirmó entonces su asistencia este viernes a la ceremonia de posesión de De la Espriella, que se llevará a cabo en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste).

El mandatario paraguayo forma parte del grupo de presidentes latinoamericanos que han confirmado su presencia en la investidura, que se celebrará en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali y no en Bogotá, donde tradicionalmente tienen lugar las tomas de posesión presidenciales.

La ceremonia contará además con la presencia del rey Felipe VI de España, representantes del Reino de los Países Bajos y una amplia delegación de Estados Unidos. EFE

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