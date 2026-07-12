El vicepresidente electo de Colombia viaja a Estados Unidos con agenda económica

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Bogotá, 12 jul (EFE).- El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, viajó este domingo a Washington junto a un equipo de ministros designados para desarrollar una agenda económica que incluye una audiencia en el Congreso de Estados Unidos y una participación en un foro en el que expondrá las prioridades financieras del próximo Gobierno.

Restrepo, que fue ministro de Comercio y de Hacienda en el Gobierno de Iván Duque (2018-2022), publicó un video en su cuenta de X en el que se lo ve despedirse de las personas que se encontraban en el aeropuerto internacional El Dorado, de Bogotá, y escribió: «Arranca nuestro camino para la misión de la patria milagro en Estados Unidos».

El vicepresidente electo viajó en compañía de los futuros ministros de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y de Comercio, Mauricio Gómez Amín, con quienes buscará fortalecer el vínculo entre ambos países.

La delegación del presidente electo, Abelardo de la Espriella, participará el martes en un foro económico del Atlantic Council, un centro de estudios especializado en relaciones internacionales.

Asimismo, asistirán al día siguiente a una audiencia en el Congreso de EE.UU. convocada por la congresista republicana María Elvira Salazar, titulada ‘Un nuevo comienzo para Colombia’, en la que compartirán los principales retos y objetivos del Gobierno de De la Espriella, que asumirá el 7 de agosto.

De la Espriella manifestó en varias oportunidades durante su campaña presidencial que hará un drástico ajuste fiscal, reducirá el tamaño del Estado y recuperará la producción de petróleo y gas.

Según datos del Ministerio de Hacienda, la deuda neta del Gobierno central alcanzó el 61,5 % del PIB en el primer trimestre de 2025, frente al 54,1 % registrado un año antes, mientras que el déficit fiscal se mantuvo entre las principales preocupaciones de analistas y calificadoras internacionales.

La inversión extranjera directa mostró señales de debilitamiento durante el actual Gobierno, especialmente en sectores estratégicos como petróleo y minería, históricamente claves para las exportaciones colombianas y las finanzas del Estado. EFE

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