El vicepresidente español Carlos Cuerpo apela a la presunción de inocencia de Zapatero

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Toronto (Canadá), 20 may (EFE).- El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, destacó este miércoles en Toronto la importancia de la presunción de inocencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación y recalcó su total respeto a la Justicia.

A preguntas de los periodistas, Cuerpo hizo esta valoración en Toronto (Canadá) tras la celebración de un foro económico de empresas españolas y canadienses a la que asiste con el rey Felipe VI, en la segunda jornada del viaje oficial que el jefe del Estado español realiza a este país.

Cuerpo se remitió a las declaraciones realizadas por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, donde defendió toda la colaboración con la justicia y el respeto a la presunción de inocencia y expresó todo su apoyo al expresidente Zapatero.

La Audiencia Nacional investiga al expresidente del Gobierno por un presunto caso de tráfico de influencias en la concesión de un préstamo para el rescate de la aerolínea hispano-venezolana Plus Ultra.

Cuerpo trasladó asimismo su total respeto y colaboración con las autoridades judiciales y recordó la importancia de la presunción de inocencia «en este tipo de casos y que el mismo expresidente Zapatero pueda defenderse de las acusaciones que le hacen». EFE

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