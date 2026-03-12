El videojuego ‘Despelote’, sobre el fútbol en Ecuador, nominado a los BAFTA Games 2026

2 minutos

Londres, 12 mar (EFE).- El videojuego ecuatoriano ‘Despelote’, basado en Quito durante la clasificación del Mundial de Fútbol de 2002, fue nominado este jueves a un premio BAFTA Games 2026, los más importantes de la industria en el Reino Unido, que se entregarán el próximo 17 de abril.

Esta producción, a cargo de los desarrolladores ecuatorianos Julián Cordero y Sebastián Valbuena, en colaboración con Panic, luchará por la máscara dorada en la categoría de Juego más allá del entretenimiento con otros títulos como ‘The Alters’, ‘And Roger’, ‘Citizen Sleeper 2: Starward Vector’, ‘Consume Me’ o ‘S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl’.

‘Despelote’ se describe en su página web como «un juego de fútbol sobre personas» a través de la mirada autobiográfica del propio Cordero, personificada en un niño de ocho años en el Quito de 2001 y durante la clasificación previa de la selección ecuatoriana al Mundial de Corea del Sur y Japón.

El personaje recorre la ciudad con el balón en los pies, interactúa con la gente que se encuentra en el camino, regateando y pasando el esférico, dentro de una historia «llena de actividades y travesuras».

Este videojuego de un solo jugador se lanzó el 1 de mayo de 2025 para la mayoría de plataformas (PlayStation, Xbox, etc) y el 11 de diciembre para la consola Nintendo Switch.

Cordero, oriundo de Quito pero residente en Nueva York (Estados Unidos), tenía la idea de crear un juego sobre sus experiencias futbolísticas de niño y, tras contactar a Valbuena como animador, ambos dieron lugar a ‘Despelote’.

La candidatura ecuatoriana llega con fuerza a estos premios, tras haber logrado también dos nominaciones anteriores a los Game Awards 2025, tanto en la categoría de Juego con Impacto como en la de Mejor debut de videojuego independiente, si bien no logró ninguno de los galardones en diciembre en Los Ángeles.

Los premios BAFTA Games 2026 se celebrarán en el Queen Elizabeth Hall de Londres el 17 de abril, con el exitoso videojuego francés de rol y fantasía oscura ‘Clair Obscur: Expedition 33’ como el gran favorito de esta 22 edición, tras acumular 12 nominaciones. EFE

