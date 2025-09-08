The Swiss voice in the world since 1935

El violinista David Garrett actuará en Chile en noviembre por su gira Millennium Symphony

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Santiago de Chile, 8 sep (EFE).- El violinista alemán David Garret, reconocido por su fusión entre música clásica y popular, actuará el próximo 26 de noviembre en el Teatro Municipal de Santiago de Chile como parte de su gira mundial ‘Millennium Symphony’.

El tour, que incluirá seis países de Latinoamérica -México, Perú, Argentina, Brasil, Colombia y Chile- acompaña al lanzamiento de su más reciente producción discográfica ‘Millennium Symphony’, publicado en octubre de 2024, en el que el compositor reinterpreta con su particular estilo grandes éxitos de artistas como Taylor Swift, Rihanna, Ed Sheeran, The Weeknd o David Guetta.

En sus más de tres décadas de trayectoria, Garret ha lanzado un total de 17 álbumes, vendiendo más de cinco millones de copias en todo el mundo y consiguiendo 14 discos de platino y 32 de oro.

El aclamado violinista alemán ha ofrecido alrededor de 1.600 conciertos en vivo ante más de cuatro millones de espectadores en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los solistas más exitosos de todo el mundo. EFE

rgg/jm/gad

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR