El volcán de Fuego de Guatemala entra en nueva fase eruptiva con posible intensidad

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Ciudad de Guatemala, 3 ago (EFE).- Las autoridades de protección civil de Guatemala alertaron este lunes a la población sobre una nueva erupción del volcán de Fuego, situado en el centro del país centroamericano, que podría intensificarse en las próximas horas y días con la posible caída de ceniza por las explosiones.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dijo que el coloso, el más activo de todo el territorio guatemalteco, comenzó este día una nueva fase eruptiva que podría ser progresiva.

De acuerdo a la misma fuente, el volcán comenzó desde el domingo con una constante actividad explosiva, la cual se incrementó en las últimas horas con periodos prolongados de desgasificación, incandescencia en el cráter y flujos piroclásticos de corto alcance.

El instituto detalló que esperan que las columnas de gas y ceniza alcancen los 5.000 metros sobre el nivel del mar y que las corrientes de flujos desciendan por las diferentes barrancas que tiene el cono.

El volcán se encuentra en el centro del país, situado entre los departamentos (provincias) de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, unos 50 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala.

Las poblaciones cercanas al volcán, de 3.763 metros de altura, son las que perciben por ahora la caída de ceniza y los sonidos y retumbos del coloso, indicó en su último boletín el Insivumeh, que recomendó a las autoridades de Aeronáutica Civil que se tomen precauciones con el tráfico aéreo debido a la erupción.

Según las autoridades, la amenaza más recurrente, por ahora, es la caída de ceniza por el incremento del número de explosiones y los periodos prolongados de desgasificación.

La portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Valeria Urizar, explicó que por ahora no se han registrado evacuaciones en las poblaciones que habitan las faldas del accidente geográfico.

Junto al Pacaya y Santiaguito, el de Fuego es uno de los volcanes más activos de los 32 que tiene Guatemala.

La última erupción significativa del coloso se registró el 9 de marzo de 2025, y la más mortal fue el 3 de junio de 2018 con saldo de 202 muertos y al menos 229 desaparecidos, además de miles de dólares en pérdidas materiales. EFE

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