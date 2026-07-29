The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora

El volcán Kilauea vuelve a entrar en erupción y lanza lava a 150 metros de altura

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 29 jul (EFE).- El volcán Kilauea en Hawái volvió a entrar en erupción con una espectacular fuente de lava que se elevó a más de 150 metros de altura.

La erupción tuvo lugar en la noche del martes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), y supone la 52º vez que el complejo volcánico entra en erupción desde finales de 2024.

El Kilauea es uno de los volcanes más activos del mundo, aunque su actividad ha quedado confinada a una misma zona del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái.

La última erupción ocurrió el pasado 15 de julio y duró ocho horas. EFE

jmr/rf

(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR