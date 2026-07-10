El volcán Shivéluch arroja una columna de cenizas de doce kilómetros de altura

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Moscú, 10 jul (EFE).- El volcán Shivéluch, ubicado en la península de Kamchatka, lanzó este viernes una columna de cenizas a una altura de doce kilómetros sobre el nivel del mar, según informó el Servicio de alertas de erupciones volcánicas de Kamchatka (KVERT).

La entidad añadió en el informe publicado en su portal oficial que «la erupción explosiva-extrusiva del volcán continúa, acompañada de una intensa actividad de gases y vapor; un nuevo bloque de lava sigue creciendo en la parte norte del domo».

Según KVERT en la ladera norte de la cúpula de lava continúa creciendo un nuevo bloque de lava.

Tras el lanzamiento de la columna de ceniza no se han detectado nuevos lanzamientos, pero la nube de cenizas se extiende por una superficie de 440 por 62 kilómetros al suroeste del volcán.

Los científicos alertaron que el volcán podría volver a lanzar otra columna de hasta 12 kilómetros de altura en cualquier momento, por lo que representa un peligro para la aviación internacional y local.

El anterior lanzamiento de cenizas fue registrado el pasado 5 de julio, un día después de que tuviera lugar una fuerte erupción.

El Shivéluch, de 3.200 metros de altura y el más septentrional de Kamchatka, es estudiado con especial atención por vulcanólogos rusos y de otros países.

De acuerdo con las informaciones recopiladas, las erupciones del Shivéluch son difíciles de pronosticar porque en la mayoría de los casos han sido súbitas.

Las erupciones de 1854 y 1964 por su magnitud fueron catalogadas de «catastróficas», aunque no causaron víctimas ni daños materiales.

Según vulcanólogos rusos, las erupciones del Shivéluch y de otros volcanes en esa zona nororiental de Rusia no suelen ser peligrosas porque se encuentran muy apartados de los poblados.

En la península de Kamchatka existen 68 volcanes alineados en un cordón de más de 700 kilómetros que acumula un 12 por ciento de la actividad volcánica del planeta. EFE

mos/crf