El volumen exportado de tequila mexicano registra un crecimiento anual promedio del 2,6 %

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Ciudad de México, 23 jul (EFE).- El volumen de exportación del tequila mexicano registró un crecimiento anual promedio del 2,6 % entre 2023 y 2025, y acumuló ingresos por más de 11.697 millones de dólares, con Estados Unidos, Japón, Reino Unido y España como los principales destinos de este licor vernáculo del Valle de Jalisco, según cifras oficiales.

En un comunicado, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) de México informó que la «racha positiva» se reflejó especialmente en el cierre de 2025, cuando México exportó 397,1 millones de litros de tequila, cifra superior a los 392,9 millones de litros registrados en 2024 y a los 377,5 millones de litros de 2023.

Lo anterior, señaló la Secretaría, «representó un incremento consolidado del 5,2 % y generó ingresos por poco más de 11.697 millones de dólares durante los tres» años citados.

La nota informativa detalló también que, entre 2020 y 2025, las exportaciones de tequila registraron una tasa media anual de crecimiento (TMAC) del 8,5 %, al pasar de 2.337 millones de dólares a 3.513 millones de dólares.

Así mismo, el comunicado destacó que en el año en curso el ritmo de exportación «mantiene la misma fuerza», ya que de enero a abril se exportaron 126.5 millones de litros -lo que equivale al 31,8 % de todo el volumen enviado en 2025- y «con esto se proyecta un año de resultados sobresalientes».

Entre los principales destinos se encuentran Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Canadá, España, Colombia, Italia, Australia, Alemania e India.

El tequila es uno de los productos que hasta el momento se encuentra libre de las imposiciones arancelarias del gobierno de Estados Unidos, lo cual podría replantearse en las revisiones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

México celebra cada 24 de julio la producción del licor nacional que representa parte de la identidad mexicana.

Además, desde 2006 el Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila son considerados Patrimonio Mundial por la Unesco.

Esta región, en el estado de Jalisco, está integrada por 34.658 hectáreas, que representan uno de los principales referentes históricos, culturales y productivos de México ante el mundo. EFE

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