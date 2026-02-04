El voto joven en Japón, ausente e impredecible, pero favorable a Takaichi en las generales

4 minutos

Pilar Bernal Zamora y Yoko Kaneko

Tokio, 4 feb (EFE).- La primera ministra de Japón, la conservadora Sanae Takaichi, goza de una popularidad inusitadamente elevada entre la juventud de cara a las elecciones anticipadas de este domingo, a pesar de que el voto de los menores de 30 años está marcado por la abstención y el acercamiento a la extrema derecha en uno de los países más envejecidos del mundo.

Desde el bolso de cuero que porta habitualmente (agotado) hasta su selfi con la presidente italiana, Giorgia Meloni, pasando por sus gestos de cercanía con otros líderes políticos, esta política de 64 años y seguidora confesa de Margaret Thatcher cuenta con hasta un 88 % de aprobación en los menores de 30 años, según Fuji TV, y de un 77 % por la cadena pública NHK. Mucho más que sus predecesores e incluso otras franjas de edad.

Takaichi, icono juvenil

Masahisa Endo, profesor de la Universidad de Waseda y experto en el comportamiento electoral, explicó a EFE que el voto «impredecible» de los jóvenes parece encaminarse ahora hacia Takaichi, por ser vista como una política con actitud rebelde que encaja con la forma de pensar de las nuevas generaciones.

«No operan bajo la lógica izquierda o derecha, sino que votan por opciones políticas que se oponen a la regulación y se cuestionan el sistema político tradicional», añadió.

«Existe el estereotipo de que los jóvenes no votan, pero ese no es el caso ahora», constató por su parte a EFE Yuki Murohashi, director representante del Consejo de la Juventud de Japón, que asesora a partidos y gobiernos sobre las políticas que buscan las generaciones más jóvenes.

Un voto ausente con un parlamento envejecido

Y, sin embargo, este aparente interés joven por la primera mujer en liderar Japón es inusitado en un país en el que la participación electoral va a la baja.

En las últimas elecciones generales a la Cámara Baja, la votación apenas superó el 50 % del censo, lejos del casi 70 % registrado hace treinta años, según datos del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones japonés. Este desinterés en la vida política alcanzó su punto más alto en el grupo de 20 a 24 años, donde solo tres de cada diez personas acudieron a las urnas.

«No siento la necesidad de participar porque no creo que un solo voto influya demasiado», subrayó a EFE Ai, una joven de 27 años que afirma que «si los impuestos fueran altísimos, o si el país estuviera involucrado en una guerra o conflicto grave», tal vez sí iría a votar.

«El parlamento japonés está lleno de políticos mayores, así que no veo como mi voto va a representar las necesidades de los jóvenes», explicó a EFE Koji, un joven de 24 años que, aunque le interesa la política, siente que su acción individual es irrelevante y no acudirá a las urnas.

Con una media de edad en el gabinete que rozaba los 60 años antes de su disolución, el parlamento se ha convertido en un espejo donde los jóvenes no logran reconocerse.

La democracia de los mayores

A este parlamento envejecido se le suma la creencia generalizada entre algunos jóvenes que piensan que las políticas llevadas a cabo favorecen a las generaciones más mayores por ser el grupo más activo en las urnas, conocida como la ‘democracia de los mayores’.

Un «conspiración» errónea que más bien es causada por «un sistema diseñado para otra época que no ha sabido adaptarse a la nueva realidad demográfica», explicó Endo.

La abstención juvenil se produce, además, en un contexto demográfico complicado con Japón posicionándose como la sociedad más envejecida del mundo, y una proporción de personas de 65 años o más que ha alcanzado un récord del 29,4 %, según los últimos datos del Ministerio de Interior y Comunicaciones japonés.

La población total nipona, que lleva en declive consecutivo más de quince años, se enfrenta ahora al mayor descenso desde que existen registros comparables en 1950, y con unos pronósticos que no auguran el mejor escenario, con un tercio de la población que desaparecerá en cuarenta años, según las estimaciones.

Así, con una población envejecida que sí acude a las urnas, el peso electoral se inclina de forma natural hacia los votantes de más edad, alimentando un círculo difícil de romper pero que ahora parece tambalearse con la japonesa Sanae Takaichi y el voto impredecible de los jóvenes, que pueden sorprender con su apoyo o ausencia en las urnas. EFE

