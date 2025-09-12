The Swiss voice in the world since 1935

El vuelo con los surcoreanos detenidos en redada de EE.UU. aterriza en Corea del Sur

Seúl, 12 sep (EFE).- El avión con los 316 trabajadores surcoreanos que fueron detenidos la semana pasada en una redada migratoria en una planta de Hyundai en Georgia (EE.UU.) aterrizó este viernes en Corea del Sur, tras un episodio que ha generado malestar público y dudas en las futuras inversiones del país asiático en EE.UU.

El vuelo aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Incheon, al oeste de Seúl, alrededor de las 15.30 hora local (06.30 GMT), tras partir de Atlanta casi 15 horas antes, según muestra el rastreador de vuelos Flightaware y confirmó la agencia surcoreana Yonhap. EFE

