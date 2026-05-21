El vuelo papal a España: 80 periodistas de 54 medios y mayoría estadounidenses y españoles

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Ciudad del Vaticano, 21 may (EFE).- En el vuelo en el que viajara el papa León XIV a España del 6 al 12 de junio para visitar Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife le acompañarán 80 periodistas de 11 países, en total 54 medios sobre todo de la prensa estadounidense y española.

Entre los profesionales acreditados para acompañar al pontífice en todas sus etapas en España predominan medios de Estados Unidos, país natal de León XIV, con 21 representantes, seguido de España con 18 e Italia con 17 y también figuran periodistas de Francia (8), Vaticano (5), México (2) y Reino Unido (2), además de representantes de Alemania, Suiza, Portugal, Polonia y Vaticano.

Ademas de la agencia EFE, viajarán las principales agencias internacionales como AP, Reuters y AFP, así como medios estadounidenses como CNN, CBS, NBC, Bloomberg, The Washington Post y las principales agencias y diarios italianos como ANSA, AGI, La Repubblica, Corriere della Sera, Il Messaggero y La Stampa.

La presencia española será especialmente amplia, con periodistas además de EFE, de TVE, RNE, SER, COPE, El Correo, El País, ABC, La Vanguardia, El Mundo, El Debate y medios regionales como RTVC Canarias y RAC1, además de los medios religiosos Catalunya Cristiana, Alfa y Omega y Revista Ecclesia.

Los medios religiosos tienen una presencia muy destacada en la lista de acreditados para el viaje papal a España con EWTN, Rome Reports, OSV News, National Catholic Reporter, Crux y Religion News Service, KTO, La Croix, I-Media, Avvenire y Famiglia Cristiana-

En el avión de la compañía Ita Airwais que le llevará a España y en el de Iberia con el que se moverá en los traslados por territorio español y en su regreso, el papa también estará acompañado por la delegación vaticana.

Su composición final se comunicará algunos días antes, además de algunos nombres fijos en todos los viajes como el secretario de Estado, Pietro Parolin, los dirigentes de los medios vaticanos; el coordinador de viajes papales: Jose Nahum Jairo Chestnut Rooms, los dos secretarios papales: Edgard Rimaycuna y Marco Billeri, los asistentes personales del papa Piergiorgio Zanetti y Anton Kappler y los miembros de la seguridad del pontífice. EFE

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