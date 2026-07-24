El WTI cae un 3,24 % y rompe su racha alcista tras la última en Oriente Medio

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Nueva York, 24 jul (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este viernes con una caída del 3,24 %, hasta los 89,20 dólares el barril, después de que el jueves superara los 92 dólares impulsado por la nueva escalada del conflicto en Oriente Medio.

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban casi 3 dólares respecto al cierre anterior.

Ayer jueves, el WTI subió un 6,17 %, hasta los 92,19 dólares el barril, después del ataque de los rebeldes hutíes contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo.

El petróleo estadounidense acumula una subida del 8 % en la semana.

El último ataque amenaza otra ruta clave para el flujo de crudo y aviva el temor a una mayor escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

En las ultimas horas, Estados Unidos completó su decimotercera noche consecutiva de ataques contra Irán, dirigidos a centros de mando militar, instalaciones de almacenamiento de drones, redes de comunicación, sitios de vigilancia costera y capacidades marítimas.

Un ataque, que según anotó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), tenía como objetivo «disminuir aún más la amenaza que Irán representa para los marineros civiles y los buques comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz». EFE

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