El Xelajú de Guatemala golea al Alianza salvadoreño con un tanto del paraguayo Báez

2 minutos

Ciudad de Guatemala, 6 ago (EFE).- Xelajú doblegó este miércoles en Ciudad de Guatemala por 3-0 al Águila salvadoreño y se consolidó como el segundo del grupo D de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Con un gol en el primer tiempo y dos en el segundo, el equipo dirigido por el exseleccionador guatemalteco Amarini Villatoro obtuvo su segunda victoria en el certamen, ya que la semana pasada venció a domicilio al Hércules, también de El Salvador.

Las primeras dos anotaciones para el Xelajú llegaron mediante dos exjugadores del Comunicaciones guatemalteco, uno de los dos clubes más populares del país centroamericano: Jorge Aparicio y Antonio de Jesús López.

Aparicio abrió el marcador al minuto 26 con un remate desde afuera del área, imposible para el portero Benji Villalobos.

López, exjugador de los mexicanos América y Necaxa, estableció el 2-0 con un cabezazo en el minuto 48 tras un centro desde la banda izquierda del brasileño Romário Da Silva.

El último gol de Xelajú fue del paraguayo Pedro Báez en tiempo añadido.

Águila tuvo una de sus opciones más claras de gol en el minuto 78 con un remate de cabeza de Walter Pineda.

El partido significó el debut de Águila en la actual edición de la Copa Centroamericana, que lo deja en el tercer lugar del grupo D por debajo del Xelajú y del Olimpia, ambos con seis puntos.

El juego se desarrolló en el estadio Cementos Progreso de la Ciudad de Guatemala, ya que el estadio del Xelajú, Mario Camposeco, en el departamento (provincia) de Quetzaltenango (oeste), no está avalado por la Concacaf para choques internacionales.

Xelajú venía de ganar a domicilio la semana pasada a Hércules por 0-2 con goles de Da Sivla y del mismo Báez.

En la tercera jornada los guatemaltecos recibirán al Real Estelí de Nicaragua, mientras que Águila será local de Hércules en un partido de equipos salvadoreños. EFE

