El yacimiento petrolífero Sharara reduce su producción un 50% por un incendio

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Argel, 19 mar (EFE).- El incendio en el yacimiento petrolífero de Sharara en Libia, uno de los más importantes del país, provocó una disminución de la producción de un 50% y prevé retomar la normalidad en las próximas 24 horas tras controlar el fuego, cuyas causas se están investigando, informó este jueves la estatal nacional libia (NOC).

Aunque la petrolera libia aseguró el miércoles que el incidente no había afectado a las operaciones del yacimiento, la NOC confirmó hoy una actividad «parcial» con el uso de oleoductos alternativos que pudieron transferir gradualmente parte de la producción.

«Se espera que la producción vuelva a sus niveles anteriores en las próximas 24 horas, siempre que el plan operativo que se está implementando se desarrolle según lo previsto», explicó la NOC en un comunicado.

La compañía libia aseguró que el incendio, sin víctimas, «ha sido completamente extinguido» y que los equipos de mantenimiento están evaluando los daños, tras lo cual se iniciarán de inmediato los trabajos de mantenimiento y reparación.

Sharara (oeste) es uno de los yacimientos más importantes de libia junto con el de Zawiya, con una producción que supera los 300.000 barriles diarios y representa casi un cuarto de la producción total del país, estimada de 1,4 millones de barriles diarios.

El campo está gestionado por la NOC a través de Akakus, y explotado por la española Repsol, la francesa Total, la australiana OMV y la noruega Equinor. EFE

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