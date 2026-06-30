El yen cae a su nivel más bajo frente al dolar en casi 40 años

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Tokio, 30 jun (EFE).- La divisa japonesa, el yen, cayó este martes hasta las 162 unidades por dólar, alcanzando su nivel más bajo desde 1986, después de una fallida intervención de las autoridades japonesas el pasado abril y mayo que solo tuvo efectos temporales ante la apreciación de la moneda estadounidense.

La divisa japonesa llegó a intercambiarse esta madrugada en 161,98 unidades por dólar, llegando a valores entre 161,90 y 162,36 yenes incluso después de la apertura de la bolsa tokiota, según informó la cadena pública local NHK.

Un nivel que ya supone su caída más baja en 39 años y medio desde diciembre de 1986, cuando el yen fluctuaba entre 158 y 163 yenes por dólar en el mercado de divisas, según la citada cadena.

La caída del yen responde a las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) estadounidense apueste por subir en los próximos meses los tipos de interés, que mantuvo este mes de junio sin cambios en una horquilla entre el 3,5 y el 3,75 % al publicar también su informe trimestral de proyecciones económicas.

Así, la moneda nipona borró las ganancias obtenidas tras la intervención en el mercado de divisas entre abril y mayo por el Gobierno de la primera ministra, Sanae Takaichi, y el Banco de Japón, que provocaron una apreciación de la divisa japonesa desde las 160 unidades por dólar hasta las 155 durante los primeros días de mayo.

«Tomaremos las medidas adecuadas en cualquier momento y según sea necesario», afirmó hoy el portavoz del Gobierno de Japón, Minoru Kihara, en una rueda de prensa, donde también afirmó que el Gobierno tiene intención de «construir una estructura económica resistente» a estas fluctuaciones cambiarias.

Las autoridades japonesas no descartaron una nueva intervención en el mercado de divisas la semana pasada, después de que la ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, mantuviera unas conversaciones con su homólogo estadounidense, Scott Bessent, donde aseguró que ambos países actuarían «con firmeza cuando fuese necesario».

La nueva caída se produce además a pesar de decisión del BoJ hace unas semanas de subir los tipos de interés de referencia a corto plazo al 1 %, su nivel más alto en más de tres décadas, continuando sus esfuerzos por controlar los riesgos de la inflación derivados del alza de los precios del petróleo y la debilidad del yen. EFE

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