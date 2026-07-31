El yen se aprecia rápidamente frente al dólar en medio de especulación sobre intervención

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Tokio, 31 jul (EFE).- La brusca apreciación puntual del yen durante las negociaciones del jueves en Nueva York, que llevó a la moneda japonesa a situarse brevemente por debajo de las 158 unidades por dólar desde su nivel más bajo en casi cuatro décadas, desató especulaciones entre expertos y analistas sobre una posible intervención.

El yen se apreció rápidamente y a las 9:20 hora local (12:20 GMT) se intercambiaba en la franja baja de las 160 unidades por dólar, revirtiendo las caídas de las últimas semanas que debilitaron a la moneda hasta las 163 unidades por dólar.

Este repentino repunte, horas antes de que el Banco de Japón (BoJ) dé a conocer su decisión sobre los tipos de interés de referencia a corto plazo fijados actualmente en el 1 %, desató las sospechas de que Tokio llevó a cabo una intervención cambiaria.

Según el medio económico Nikkei, el Gobierno japonés y el BoJ podrían haber intervenido comprando yenes y vendiendo dólares, al tiempo que las autoridades monetarias estadounidenses habrían realizado una verificación de tipos de interés, lo que se considera un paso preparatorio para una intervención cambiaria.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense FOX Business que la moneda japonesa «debería fortalecerse» y que Estados Unidos considera que la excesiva volatilidad del yen «no es saludable».

El Gobierno de la primera ministra, Sanae Takaichi, y el Banco de Japón (BoJ) llevaron a cabo intervenciones en el mercado de divisas entre los pasados abril y mayo, que provocaron una apreciación de la divisa japonesa desde las 160 unidades por dólar hasta las 155 durante los primeros días de mayo.

El efecto de estas operaciones de estabilización, cuyo monto ascendió a 11,73 billones de yenes (unos 63.000 millones de euros) según el Ministerio de Finanzas japonés, fue sin embargo reducido incluso a pesar de que el BoJ subiera a mediados de junio los tipos de interés de referencia a corto plazo al 1 %, su nivel más alto en más de tres décadas. EFE

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