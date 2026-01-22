El yerno de Edmundo González Urrutia, un abogado que fue excarcelado sin poder defenderse

Caracas, 22 ene (EFE).- El abogado Rafael Tudares, yerno del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, fue excarcelado en la madrugada de este jueves en medio de un proceso de liberaciones anunciado por el Gobierno y tras permanecer 380 días detenido «arbitrariamente» y sin poder designar a una defensa privada, según dijo en numerosas oportunidades su esposa, Mariana González.

Tudares fue arrestado el 7 de enero de 2025 y el 16 de este mes recibió la primera visita de su esposa en la cárcel. Durante 374 días, Mariana González denunció que su esposo se encontraba en «desaparición forzada» al asegurar que desconocía su sitio de reclusión, que era el Rodeo I, en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas).

En diciembre pasado, el abogado fue condenado a 30 años de prisión acusado de delitos de conspiración y terrorismo, algo que ONG y opositores rechazaron al afirmar que se trataba de un arresto por motivos políticos debido a que es el yerno de González Urrutia, quien reclama la Presidencia de Venezuela desde el exilio al insistir que venció a Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio de 2024.

La detención

El 7 de enero de 2025, González Urrutia denunció el «secuestro» de su yerno en Caracas. En ese entonces, dijo que Tudares se dirigía a la escuela a dejar a sus hijos por el inicio a clases cuando «lo interceptaron hombres encapuchados, vestidos de negro, lo montaron en una camioneta color dorado, placa AA54E2C y se lo llevaron».

Tudares fue detenido tres días antes de la investidura presidencial de Maduro para un tercer mandato consecutivo, en un contexto de crisis política debido a la denuncia de fraude de la oposición mayoritaria.

Luego de la detención

A pocos días de la detención, Mariana González aseguró que se pretendía vincular a su esposo con otras personas detenidas el 7 de enero por «supuestos hechos con los que él no ha tenido relación alguna», en referencia a unos extranjeros arrestados ese mes, que las autoridades calificaron como «mercenarios» enviados para ejecutar acciones «terroristas».

Marina González dijo haber visitado varios sitios de reclusión de los cuerpos de seguridad que, afirmó, «participaron» en el «secuestro de su esposo», pero sin conseguir ningún tipo de información sobre su paradero.

El paso al juicio

En junio de 2025, Mariana González informó que un tribunal acordó el avance a juicio de su esposo por los presuntos delitos de «forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento», según precisó que le notificaron «autoridades del Estado venezolano».

A través de un comunicado, detalló entonces que se realizó una «audiencia preliminar telemática», en la que un tribunal de control admitió la acusación que la Fiscalía formuló contra su esposo y acordó que vaya a juicio por los seis delitos que se le atribuyen.

Condena a 30 años de prisión

En diciembre de 2025, Tudares fue condenado a 30 años de prisión, la máxima pena en el país, luego de una «sola y única» audiencia de juicio, según dijo entonces Mariana González.

«Las autoridades me han ratificado que ni mi persona, ni mi abogado, podemos acceder al expediente del caso, ni conocer el número de ese expediente en fase de juicio, como de hecho nos lo han impedido desde septiembre de este año (2025)», agregó Mariana González.

Por su parte, González Urrutia dijo que la condena contra su yerno era una «represalia política» para intentar afectarlo y «distorsionar la voluntad expresada por los venezolanos el 28 de julio de 2024».

Denuncias de «extorsiones»

Mariana González denunció el pasado lunes que fue víctima de lo que definió como «extorsión» por parte de personas que aseguró le advirtieron que debía «obligar» a su padre a «renunciar a su lucha y causa» a cambio de la liberación de su esposo.

«Denuncio que fui víctima de tres episodios de extorsión, provenientes tanto de personas vinculadas a autoridades de este país, como de personas relacionadas con la Iglesia y de individuos que afirmaban representar organismos importantes», indicó Mariana González.

Aseguró que en estas tres ocasiones «hubo testigos», quienes escucharon «íntegramente» todo lo que se le dijo, y detalló que estas «extorsiones» se «llevaron a cabo en sedes diplomáticas (embajadas), en espacios donde opera el Arzobispado y en oficinas de organizaciones que públicamente afirman defender los derechos humanos».

La excarcelación

El Gobierno venezolano liberó en la madrugada de este jueves a Tudares, luego de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunciara el pasado 8 de enero la excarcelación de un «número importante» de personas.

Venezuela ha liberado paulatinamente a parte de los cientos de presos políticos que mantiene en las cárceles país, luego de que Estados Unidos capturara a Maduro para juzgarlo por un presunto delito de narcoterrorismo y asumiera Delcy Rodríguez como presidencia encargada.

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela permanecen detenidos 777 presos políticos.EFE

