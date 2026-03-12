The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El yerno de Edmundo González Urrutia recibe libertad plena por la amnistía en Venezuela

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Caracas, 11 mar (EFE).- Mariana González, la hija del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, informó este miércoles que su esposo, Rafael Tudares Bracho, recibió libertad plena en el marco de la Ley de Amnistía, promulgada en febrero pasado e impulsada por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez.

«Hoy, 11 de marzo de 2026, mi esposo, Rafael Tudares Bracho, y su abogado fueron notificados de la decisión judicial mediante la cual se le concedió amnistía a Rafael», indicó González en un mensaje publicado en X. EFE

sc/sbb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR