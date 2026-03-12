El yerno de Edmundo González Urrutia recibe libertad plena por la amnistía en Venezuela

1 minuto

Caracas, 11 mar (EFE).- Mariana González, la hija del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, informó este miércoles que su esposo, Rafael Tudares Bracho, recibió libertad plena en el marco de la Ley de Amnistía, promulgada en febrero pasado e impulsada por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez.

«Hoy, 11 de marzo de 2026, mi esposo, Rafael Tudares Bracho, y su abogado fueron notificados de la decisión judicial mediante la cual se le concedió amnistía a Rafael», indicó González en un mensaje publicado en X. EFE

sc/sbb