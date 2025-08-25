El yuan marca su mayor repunte frente al dólar desde enero tras los comentarios de Powell

2 minutos

Shanghái (China), 25 ago (EFE).- El Banco Popular de China (BPC, central) anunció hoy el mayor repunte de la tasa de cambio oficial del yuan de los últimos nueve meses frente al dólar después de que el presidente de la Reserva Federal (Fed) estadounidense, Jerome Powell, dejase entrever una próxima rebaja de tipos de interés.

En su página web oficial, la institución indicó que la tasa de referencia para el cambio del yuan se sitúa hoy en 7,1161 unidades por dólar por los 7,1321 del pasado viernes, nivel que, según recuerda el diario hongkonés South China Morning Post, es el más fuerte desde principios de noviembre del año pasado.

Además, subraya el mencionado medio, se trata del ajuste al alza más marcado desde enero.

El tipo de cambio fijado por el BPC es clave para la cotización de la tasa ‘onshore’ -negociada en mercados nacionales- del yuan, ya que esta solo puede desviarse en un rango máximo diario del 2 %, tanto al revalorizarse como al devaluarse.

Hacia las 14.30 hora local (06.30 GMT), el dólar caía un 0,21 % según la medición ‘onshore’ y un 0,22 % en la ‘offshore’, la negociada a través de mercados internacionales como Hong Kong.

La tendencia responde a la intervención de Powell durante el simposio de banqueros centrales que presidió a finales de la semana pasada en la localidad estadounidense de Jackson Hole, abriéndose a la posibilidad de que la Fed acometa a mediados de septiembre su primera rebaja de tipos desde diciembre del año pasado.

«Las perspectivas y el equilibrio cambiante de riesgos (de la economía) pueden justificar un ajuste de la postura de nuestra política (monetaria)», dijo el jefe del sistema de bancos centrales de EE. UU., que se ha visto presionado recientemente por el presidente del país norteamericano, Donald Trump, para bajar tipos.

En cualquier caso, y pese a que el mercado ya asume esa posible rebaja, la decisión del BPC de hoy sorprendió a analistas como Raymond Yeung, de ANZ, quien aseguró que la tasa de cambio oficial del yuan este lunes «fue más alta de lo esperado».

En su opinión, esto demostraría que el banco central chino está dispuesto a tolerar una cierta apreciación del yuan, aunque advirtió también de que la divisa podría subir demasiado rápido si EE. UU. entra en un ciclo de rebajas de tipos.

En cualquier caso, Gary Ng, de Natixis, añade que la incertidumbre geopolítica derivada de la guerra arancelaria entre Pekín y Washington hará que «China probablemente no permita una importante apreciación del yuan para mantener su competitividad exportadora». EFE

