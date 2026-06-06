El Zoológico de Taipéi recibe dos pandas rojos procedentes de Shanghái

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Taipéi, 6 jun (EFE).- El Zoológico de Taipéi recibió este sábado a una pareja de pandas rojos procedentes de Shanghái, un gesto de cooperación poco habitual entre ambas partes del Estrecho, como parte de un acuerdo firmado entre las dos ciudades en 2024.

En un comunicado, el zoológico de la capital taiwanesa precisó que los dos ejemplares -un macho de tres años y una hembra de dos- llegaron a Taipéi en la madrugada de este sábado en «perfecto estado».

«El panda rojo macho, nada más entrar en la sala de cuarentena, se puso a olfatear por todas partes y enseguida empezó a comer, mientras que la hembra observaba el nuevo entorno con suma cautela y timidez», relató la entidad.

Los animales permanecerán un mes en cuarentena y después pasarán a la zona de clima templado, donde se integrarán en la familia de pandas rojos del recinto y aportarán, según el zoológico, una «nueva línea genética que contribuya a mantener la diversidad genética de la especie».

Originario de las zonas montañosas del este del Himalaya -en Nepal, India, Bután, el sur de China y Birmania-, el panda rojo está catalogado en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y sus poblaciones silvestres siguen disminuyendo a causa de la caza furtiva y la pérdida de hábitat.

La llegada de los animales se produce en un contexto de crecientes tensiones entre Taiwán y China, que considera a la isla, autogobernada desde 1949, «parte inalienable» de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para hacerse con su control.

Este traslado responde al acuerdo suscrito por Taipéi y Shanghái en 2024, en virtud del cual el zoológico taiwanés también enviará a la ciudad china, en una fecha aún por concretar, gibones de manos blancas, autóctonos del sudeste asiático. EFE

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