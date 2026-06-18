Elección determinante en el norte de Inglaterra para el futuro de Starmer

afp_tickers

Compartir

4 minutos

Andy Burnham, alcalde del Gran Mánchester y principal rival del primer ministro, Keir Starmer, dentro del laborismo, intentará este jueves ser elegido diputado, ya que necesita un asiento en el Parlamento británico para poder desafiar al jefe de gobierno, cuestionado dentro de su partido.

Para formar parte de la Cámara de los Comunes, Burnham, de 56 años, exministro de Salud, se presenta a una elección legislativa parcial este jueves en Makerfield, una circunscripción cercana a Mánchester, en el norte de Inglaterra.

Burnham, considerado la figura política más popular del país, tras ser alcalde del Gran Mánchester desde 2017, es visto como un posible sucesor de Starmer, que condujo al Partido Laborista al poder tras una aplastante victoria en las elecciones de julio de 2024, pero cuya popularidad ha caído debido a errores políticos y diversas polémicas.

El pasado 5 de junio, durante un debate electoral en Makerfield, Burnham dijo a los votantes que, si era elegido diputado, «trataría de representarlos al más alto nivel posible», en una alusión implícita al puesto de primer ministro.

– Lucha con Reform UK –

La batalla se perfila difícil frente al candidato del partido de extrema derecha Reform UK, el plomero Rob Kenyon.

Los votantes de esta circunscripción, que en otro tiempo fue un bastión seguro del Partido Laborista, respaldaron masivamente a Reform UK en las elecciones locales de mayo.

Pese a ese triunfo de Reform UK, recientes encuestas colocan a Burnham en cabeza en las intenciones de voto de la circunscripción, por delante de Kenyon.

Para desafiar al líder laborista británico, un candidato necesita el apoyo de al menos el 20% de los diputados del partido en el Parlamento.

Los laboristas, con mayoría absoluta en el Parlamento, tienen 403 diputados, por lo que un aspirante a derrocar a Starmer, necesita el apoyo de 81.

Durante su campaña, Burnham repitió que el Partido Laborista «debe cambiar», tras haber criticado en varias ocasiones al primer ministro.

Desde su llegada al poder, la popularidad de Starmer, de 63 años, no ha dejado de caer, en un contexto de economía estancada y aumento del coste de la vida.

A ello se unió el escándalo del nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Washington, pese a sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El ejecutivo laborista, que en 2024 puso fin a catorce años de gobiernos conservadores, sufrió un gran revés en las elecciones municipales de mayo y varios ministros dimitieron, el último el titular de Defensa la semana pasada, por discrepancias sobre el presupuesto militar.

La circunscripción de Makerfied, de unos 76.000 electores, agrupa un conjunto de pequeñas localidades desarrolladas históricamente en torno a la industria minera.

– Oferta de Starmer –

El anterior diputado laborista de Makerfield, que dimitió para permitir la candidatura de Burnham, había sido elegido con el 52,5% de los votos en 2024.

Starmer intentó el miércoles frenar un desafío a su liderazgo y sugirió que podría invitar a Burnham a unirse a su equipo ministerial si se convierte en diputado.

«Andy es un gran activo. Y sí, quiero que tenga un papel importante en el gobierno», declaró Starmer sobre el alcalde del Gran Mánchester.

Starmer insistió en que pretende seguir siendo primer ministro a pesar de sus malos resultados en las encuestas.

«Si hay un desafío, tengo intención de luchar», afirmó el miércoles.

Además de Burnham, otro aspirante al puesto de Starmer como líder del laborismo es el también exministro de Salud Wes Streeting, que dimitió en mayo.

Streeting dimitió una semana después de que el laborismo perdiera cerca de 1.500 concejales en las elecciones municipales, en las que se registró un fuerte avance del partido antiinmigración Reform UK.

En su carta de dimisión, Streeting, que representa el ala derecha del laborismo, afirmó haber «perdido la confianza» en el liderazgo de Starmer.

Los colegios electorales abrirán el jueves en Makerfield a las 07h00 locales (06h00 GMT) y cerrarán a las 22h00 (21h00 GMT).

Los resultados de estos comicios cruciales para el futuro de Starmer se conocerán en las primeras horas del viernes.

psr/ahg