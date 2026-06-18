Elección legislativa en el norte de Inglaterra de alto riesgo para el futuro de Starmer

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Andy Burnham, alcalde del Gran Mánchester y principal rival del primer ministro, Keir Starmer, dentro del laborismo, intentará este jueves ser elegido diputado, ya que necesita un asiento en el Parlamento británico para poder desafiar al jefe de gobierno, cuestionado dentro de su partido.

Para formar parte de la Cámara de los Comunes, Burnham, de 56 años, exministro de Salud, se presenta a una elección legislativa parcial este jueves en Makerfield, una circunscripción cercana a Mánchester, en el norte de Inglaterra.

Burnham, considerado la figura política más popular del país, tras ser alcalde del Gran Mánchester desde 2017, es visto como un posible sucesor de Starmer, que condujo al Partido Laborista al poder tras una aplastante victoria en las elecciones de julio de 2024, pero cuya popularidad ha caído debido a errores políticos y diversas polémicas.

Los colegios electorales abrieron el jueves en Makerfield a las 07h00 locales (06h00 GMT) y cerrarán a las 22h00 (21h00 GMT).

Los resultados de estos comicios cruciales para el futuro de Starmer se conocerán en las primeras horas del viernes.

«Votemos por el cambio positivo que este país necesita», pidió Andy Burnham a los electores el jueves por la mañana en un vídeo publicado en X, después de una campaña en la que prometió un giro hacia la izquierda.

– Lucha con Reform UK –

La batalla se perfila difícil para Burnham frente al candidato del partido antiinmigración Reform UK, el plomero Rob Kenyon.

Los votantes de esta circunscripción, que en otro tiempo fue un bastión seguro del Partido Laborista, respaldaron masivamente a Reform UK en las elecciones locales de mayo.

Pese a ese triunfo de Reform UK, recientes encuestas colocan a Burnham en cabeza en las intenciones de voto de la circunscripción, por delante de Kenyon.

Kamran Shirpor, un taxista de 49 años, declaró a AFP en Makerfield que Burnham es «una persona muy popular por aquí».

«Intenta ayudar a la gente. Me cae bien y creo que sería un buen primer ministro», añadió.

Frank Hesketh, un jubilado de 72 años, declaró a AFP a la salida de un colegio electoral que Burnham estaba aprovechándose de la población local al utilizar esta elección como trampolín para su ambición de convertirse en primer ministro.

«Es un peldaño más en su carrera. No volveremos a verlo por aquí», afirmó.

Para desafiar al líder laborista británico, un candidato necesita el apoyo de al menos el 20% de los diputados del partido en el Parlamento.

Los laboristas, con mayoría absoluta en el Parlamento, tienen 403 diputados, por lo que un aspirante a derrocar a Starmer, necesita el apoyo de 81.

Desde su llegada al poder, la popularidad de Starmer, de 63 años, no ha dejado de caer, en un contexto de economía estancada y aumento del coste de la vida.

A ello se unió el escándalo del nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Washington, pese a sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El ejecutivo laborista, que en 2024 puso fin a catorce años de gobiernos conservadores, sufrió un gran revés en las elecciones municipales de mayo y varios ministros dimitieron.

La circunscripción de Makerfied, de unos 76.000 electores, agrupa un conjunto de pequeñas localidades desarrolladas históricamente en torno a la industria minera.

– Oferta de Starmer –

El anterior diputado laborista de Makerfield, que dimitió para permitir la candidatura de Burnham, había sido elegido con el 52,5% de los votos en 2024.

Starmer intentó el miércoles frenar un desafío a su liderazgo y sugirió que podría invitar a Burnham a unirse a su equipo ministerial si se convierte en diputado.

«Andy es un gran activo. Y sí, quiero que tenga un papel importante en el gobierno», declaró Starmer sobre el alcalde del Gran Mánchester.

Starmer insistió en que pretende seguir siendo primer ministro a pesar de sus malos resultados en las encuestas.

«Si hay un desafío, tengo intención de luchar», afirmó.

Además de Burnham, otro aspirante al puesto de Starmer como líder del laborismo es el exministro de Salud Wes Streeting, que dimitió en mayo.

Streeting, del ala más conservadora del laborismo, dimitió una semana después de que el partido perdiera cerca de 1.500 concejales en las elecciones municipales, en las que se registró un fuerte avance de Reform UK.

psr/ahg