(it)

"Non possiamo contrapporre lo sviluppo economico all'aiuto umanitario"

(it)

"I valori umanitari non possono essere dissociati dagli interessi economici"

(it)

“Los valores humanitarios no pueden separarse tan fácilmente de los intereses económicos”

(it)

(it)

El conflicto de intereses entre las actividades económicas y la tradición humanitaria no es algo nuevo, pero sigue suscitando muchos debates. Como depositaria de los Convenios de GinebraEnlace externo y sede del Comité Internacional de la Cruz Roja ( CICREnlace externo ), Suiza se considera guardiana del derecho internacional humanitario.

(it)

(it)

Was soll die Schweiz vertreten – Wirtschaft oder Werte?

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

¿Qué debe defender Suiza, sus valores o su economía? Kathrin Ammann y Carlo Pisani 27 de mayo de 2019 - 11:00 Suiza a menudo hace gala de su tradición humanitaria, pero también defiende sus intereses económicos. Dos cuestiones que generan reiterados conflictos de intereses. swissinfo.ch ha preguntado a los representantes de los cinco partidos políticos más importantes del país cuál de estas cuestiones debe prevalecer en Suiza. Para satisfacer a la industria armamentística, el verano pasado el Gobierno suizo decidió facilitar la exportación de armas a países inmersos en conflictos internos. Esto se justificó apelando a motivos económicos: los fabricantes de armas suizos solo sobrevivirán a largo plazo si cuentan con las mismas normas que sus competidores europeos. Esta decisión generó una fuerte oposición. Y los medios de comunicación, que revelaron que en los combates en Siria y Yemen se habían utilizado armas de fabricación suiza, añadieron más leña al fuego. Debido a la presión, finalmente el Gobierno dio marcha atrás. Una coalición de partidos decidió ir más allá y lanzar una iniciativa “de rectificación”, que exige que la última palabra sobre las futuras exportaciones de armas recaiga en el pueblo y el Parlamento. El conflicto de intereses entre las actividades económicas y la tradición humanitaria no es algo nuevo, pero sigue suscitando muchos debates. Como depositaria de los Convenios de Ginebra y sede del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Suiza se considera guardiana del derecho internacional humanitario. Hemos preguntado a cinco miembros de la Comisión de Política Exterior del Consejo Nacional (cámara baja del Parlamento) qué es lo que Suiza debe defender en primer lugar en caso de duda: si sus intereses económicos o sus valores humanitarios. Cada uno de estos políticos ha contado con un minuto para exponer la opinión de su partido.