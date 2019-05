El líder del PSOE, Pedro Sánchez, celebra su victoria junto con su esposa en la calle Ferraz, sede del partido en Madrid. (Keystone / Juanjo Martin)

Los diarios suizos recalcan la clara victoria de los socialistas en los comicios legislativos celebrados este domingo, pero hacen hincapié en que no será fácil formar un gobierno.

“Los socialistas ganan las elecciones en EspañaEnlace externo”, titula el Neue Zürcher ZeitungEnlace externo (NZZ). Pese a la “derrota histórica” del Partido Popular (PP), “para Sánchez comienza una etapa difícil, tiene que intentar formar un gobierno estable. Para la mayoría absoluta necesita 176 de los 350 escaños en el Congreso de los Diputados”, escribe el diario de Zúrich, y ha obtenido 123.

Si el líder socialista pacta con Unidas Podemos (165 escaños juntos) “seguirá dependiendo del apoyo de los partidos regionales del País Vasco y Cataluña”, que le arrancarán muchas concesiones”, recalca el Tages-AnzeigerEnlace externo (TA). Aun así, la situación de partida es mejor que en las últimas elecciones, señala el rotativo de Zúrich, porque el PP ha perdido la mayoría absoluta en el Senado, cámara que ha bloqueado todos los proyectos socialistas. “Ahora la situación se ha invertido: el futuro Senado está firmemente en manos del PSOE”, escribe el TA.

“Pedro Sánchez tendrá las manos libres para gobernar”, según la Tribune de GenèveEnlace externo (TdG), “pero ¿con qué mayoría”. La fragmentación parlamentaria “dificultará la obtención de mayorías claras, y las negociaciones para llegar a un pacto se postergarán a junio”, después del 26 de mayo, fecha en la que, además de las elecciones europeas, en España se celebran elecciones regionales y municipales, “Y hasta entonces, los partidos deberían abstenerse de desvelar los futuros pactos”, opina el TdG.



Sánchez tendrá que decidir si quiere una mayoría de centro-izquierda en el Parlamento o una mayoría de centro-derecha. Y si opta por un pacto de izquierda necesitará el apoyo de los nacionalistas vascos y catalanes, subraya SRF NewsEnlace externo. A la derecha podría pactar con Ciudadanos, que hasta ahora ha rechazado aliarse con el PSOE. “No obstante, la última palabra nunca se pronuncia durante la campaña electoral, sino siempre después”.

Para el TA, el resultado electoral “confirma que 44 años después de la muerte del dictador Franco, la sociedad española no tiene un perfil proclive a las posiciones radicales: el 88% de los ciudadanos ha votado a partidos que no quieren tocar los cimientos del sistema democrático, que cuestionan solo los populistas de Vox [ultraderecha]. Vox entra en el Parlamento [Congreso de los Diputados], pero no se ha producido un claro giro a la derecha”.

Según el diario de Zúrich, “los españoles han rechazado claramente el estilo duro y de confrontación de los partidos de derecha, no quieren renunciar a los logros de una sociedad abierta. Han reconocido que sin diálogo y sin compromiso no puede haber progreso”.

Los grandes desafíos que deberá enfrentar Pedro Sánchez son no solo la crisis catalana, sino también la situación precaria de los jóvenes, como el desempleo y los contratos temporales. “Su frustración es una bomba de relojería, ya que muchos de estos jóvenes – 1,8 millones de ellos votaron por primera vez este domingo – han dado la espalda a los partidos tradicionales y han dado su voto a Vox”, sentencia el NZZ.

