Elecciones en Nueva York registran la mayor participación desde 2001, según primeros datos

Nueva York, 4 nov (EFE).- Nueva York registra este martes la mayor participación en unas elecciones a la Alcaldía desde 2001, según datos oficiales preliminares que indican que más de 1,45 millones de personas ya habían depositado su voto antes de las 15:00 hora local (20:00 GMT).

Según la prensa local, 717.000 electores ya habían acudido a esa hora a las urnas, además de los 735.000 que participaron durante el periodo de voto anticipado.

Estos datos superan con creces la participación registrada en los últimos comicios a la Alcaldía. De acuerdo con The New York Times, se podrían alcanzar los dos millones de votantes al cierre de las urnas, a las 21:00 hora local (02:00 GMT del miércoles).

El aumento de la participación se explica, en parte, por la alta competencia de esta contienda, en la que el progresista Zohran Mamdani, del partido demócrata, se mide en las urnas al independiente Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa.

Según los sondeos más recientes, Mamdani sigue liderando la intención del voto con un 46,1 % y aventaja en 14,3 puntos a Cuomo, con una intención de voto del 31,8 %. Sliwa se queda con el 16,3 %.

Otra encuesta de Atlas Intel también coloca al demócrata con ventaja pero con menos puntos sobre Cuomo, de 43,9 % frente a un 39,4 %, y Sliwa, que aspira al cargo por segunda ocasión consecutiva, acumula un 15,5 %, según la cadena CBS.

Mamdani, que se perfila como ganador, ha estado en boca de todos desde que venció en las primarias al veterano Cuomo pese a su corta experiencia como asambleísta estatal. No obstante, su orientación socialista ha suscitado recelo entre los líderes del partido demócrata y los moderados.

El presidente estadounidense, Donald Trump, le ha tildado de «comunista» e incluso ha pedido el voto por Cuomo, cuya campaña ha recibido una lluvia de millones de varios magnates, tanto demócratas como republicanos.

Mamdani, de 34 años, y que se puede convertir en el alcalde más joven de Nueva York desde 1892 y también en el primero musulmán, ha recaudado una fracción de los fondos electorales de Cuomo pero, en cambio, ha inspirado a la población joven, que se ha convertido en un ejército de voluntarios para su campaña.

El político, nacido en Uganda, votó a primera mañana de este martes en el distrito de Queens, tras lo cual declaró que la ciudad está «a punto de hacer historia» para «dejar atrás la política del pasado», recoge la cadena ABC News. EFE

