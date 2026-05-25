¿En qué estado se encuentra la democracia directa en el mundo? Esto es lo que dice el informe ‘World of Referendums’

En un colegio electoral de la escuela primaria de Taouyah en Conakry, un hombre emite su voto en el marco de un referéndum constitucional celebrado en Guinea. AFP

El Centro para la Democracia en Aarau (norte de Suiza) ofrece cada año un resumen sobre el estado de las votaciones populares en el país alpino y en el mundo. La politóloga Mara Labud explica por qué este informe es tan importante.

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«Por sí sola, la democracia directa es de sumo interés para nosotros», explica Mara Labud del Centro para la Democracia en Aarau (CDA). Al fin y al cabo se trata de «la posibilidad más directa que tienen las personas para decidir bajo qué reglas quieren vivir».

La politóloga es una de las autoras del informe ‘World of Referendums’ 2025. A partir de ahora, el CDA publicará anualmente un informe para dar cuenta sobre el estado de la democracia directa en el mundo. Muchos capítulos del informe están dedicados a Suiza, lo cual se explica por el hecho de que gran parte de las votaciones populares del mundo tienen lugar en el país alpino. Pero el informe también analiza comicios celebrados en países como Ecuador y Eslovenia.

Rechazo de bases militares estadounidenses en Ecuador

En 2025, un total de nueve Estados junto con las Islas Caimán –un territorio de ultramar británico– llevaron a cabo votaciones populares. En Ecuador, por ejemplo, una amplia mayoría del electorado se pronunció en contra de la instalación de bases militares estadounidenses en el territorio nacional. En Eslovenia, una mayoría más escueta votó en contra de una ley de eutanasia. En las Islas Caimán, una mayoría popular decidió despenalizar el consumo de hachís. Y en Taiwán e Italia fracasaron sendas votaciones populares por no haberse alcanzado el prescriptivo quorum mínimo de participación.

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Además, el informe relata que las votaciones populares no siempre traducen de manera justa la voluntad de la mayoría en políticas concretas, a pesar de tener esa fama. El equipo que redactó el informe alude en este contexto a la «consulta extraoficial ‘Voks 2025’» en Hungría, con la que el primer ministro Viktor Orbán buscó legitimar su política frente a Ucrania, así como al borrador de una nueva constitución en Guinea, «presentado por la junta militar regente», tal y como lo explicita el texto.

Por qué las dictaduras militares necesitan votaciones populares

Labud comenta al respecto que, en 2025, «sólo en dos autocracias» se recurrió a referéndums. Al mismo tiempo, la politóloga subraya la importancia de diferenciar los casos de Hungría y Guinea. «El pueblo húngaro acaba de destituir a Orbán en elecciones, mientras que el líder del golpe militar de 2021 en Guinea fue elegido presidente», señala.

Además, en Hungría, la decisión en las urnas ha servido para afianzar un argumento político, mientras que en Guinea se trataba «de una extensión real del poder del presidente». El 90% de la ciudadanía guineana votó a favor, un resultado tan poco revisable como la de la votación de ‘Voks 2025’, recalca.

Pero este resultado encaja muy bien «en una tradición de votaciones populares celebradas después de golpes militares», continúa Labud. Después de Mali, Chad y Gabón, Guinea es con sus 15 millones de habitantes la cuarta nación «en el denominado cinturón de golpes de Estado» de África occidental en celebrar un referéndum, afirma. «Como los militares nunca fueron elegidos por el pueblo, necesitan legitimar su poder de otra manera. Las votaciones populares son un instrumento eficaz para ello».

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Menos votaciones que en el pasado

A nivel internacional se han llevado a cabo 30 votaciones nacionales en 2025, «unos doce referéndums» menos que el año anterior y en comparación con el promedio de los últimos diez años, señala Labud. En el ámbito federal, también en Suiza hubo menos votaciones en 2025 que de lo habitual. No obstante, en perspectiva histórica siguen siendo muchas votaciones populares.

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El elevado número de referéndums que se registra hoy a escala internacional no se alcanzó hasta los años 1990, desde cuando se mantiene intacto. «Se realizan alrededor de tres veces más referéndums hoy que hace 70 años. Creemos que, en los próximos años, la cifra de referéndums nacionales que han tenido lugar en todo el mundo se mantendrá más o menos estable en el nivel actual», pronostica Labud.

El informe ‘World of Referendums’ 2025 es el tercero sobre referéndums publicado por el CDA, pero el primer informe anual. En el futuro, el equipo investigador del CDA pretende hacer una retrospectiva sobre las votaciones en urnas realizadas en países democráticos y menos democráticos. Según Labud, los informes publicados en inglés se dirigen «a todas las personas interesadas en la democracia directa, tanto en Suiza como en el ámbito internacional».

El informe llena un hueco informativo

Si bien es cierto que ya existen diversos informes sobre el estado de la democracia en el mundo, el informe ‘World of Referendums’ pretende llenar un vacío con su foco en las votaciones en urnas y en las democracias directas. «V-Dem, IDEA y Freedom House redactan informes con un enfoque general centrado en la democracia. Sus trabajos sobre el desarrollo de la autocratización en este año son muy relevantes», opina Labud.

Sin embargo, dado que tampoco en el caso de las democracias directas la realidad se corresponde siempre con el ideal, es necesario dedicar a «la praxis de la democracia directa una atención particular y específica». Para ello, el CDA está muy bien posicionado, según Labud. Pues, el centro de investigación lleva documentando todas las votaciones nacionales celebradas en el mundo ya desde 1994.

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Editado por Mark Livingston. Adaptado del alemán por Antonio Suárez Varela. Versión en español revisada por Carla Wolff.

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