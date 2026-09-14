Smartvote: una herramienta suiza ayuda a la comunidad tibetana en el exilio a decidir su voto

El 1 de febrero de 2026, durante unas elecciones en Dharamsala (India), sede del Gobierno tibetano en el exilio, unos monjes budistas pasan junto al Monumento Nacional Tibetano a los Mártires. Sanjay Baid / AFP

La herramienta suiza de orientación electoral «Smartvote Tibet» se utilizó unas 13.000 veces durante las elecciones de 2026 por parte de la comunidad tibetana en el exilio, una cifra equivalente a más de una quinta parte de los votos emitidos. La iniciativa ayuda a las personas a comparar sus opiniones con las posiciones de las candidaturas. La politóloga suizo-tibetana Palmo Brunner explica por qué esta herramienta es importante para una comunidad dispersa por todo el mundo.

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Smartvote nació en Suiza como una herramienta [online] para ayudar a la ciudadanía a decidir su voto. Hoy, esta plataforma y otras herramientas digitales de orientación electoral se utilizan en numerosos países democráticos. Incluso en una democracia sin territorio propio: el sistema político tibetano en el exilio.

En 2026, Smartvote Tibet se utilizó por segunda vez. La herramienta generó unas 13.000 recomendaciones de voto. Es una cifra significativa: algo más de 51.000 tibetanas y tibetanos en el exilio votaron en las elecciones primarias al Parlamento en febrero, y algo más de 41.000 lo hicieron en las elecciones generales dos meses después. Sin embargo, no se puede equiparar directamente el número de usuarios de Smartvote con el de votantes, ya que cualquier persona, tenga derecho a voto o no, puede completar el cuestionario varias veces.

«La mayoría de las visitas procedieron de las principales regiones donde vive la diáspora tibetana: India, Europa y Norteamérica», explica la politóloga suizo-tibetana Palmo Brunner, que forma parte del equipo de voluntariado de Smartvote Tibet.

Los usuarios responden a un cuestionario sobre diferentes cuestiones políticas y reciben después una visión general de hasta qué punto las posiciones de cada candidatura coinciden con las suyas. Así funciona Smartvote. Brunner explica que el objetivo es «contribuir a que las personas puedan tomar una decisión informada» y, al mismo tiempo, animar al mayor número posible de tibetanos en el exilio a votar.

Eso refuerza la legitimidad del sistema: «Para nosotros es importante la participación política, pero también fortalecer las instituciones democráticas, y ambas cosas están relacionadas».

El Dalai Lama participó el 27 de mayo de 2026 en Dharamsala en la ceremonia de toma de posesión de Penpa Tsering para su segundo mandato como Sikyong, jefe del Gobierno del Tíbet en el exilio. Sanjay Baid / AFP

«El único Gobierno en el exilio plenamente operativo»

Unos 150.000 tibetanos viven en el exilio. Pueden inscribirse para votar y, cada cinco años, elegir a sus representantes en el Parlamento tibetano en el exilio, así como al Sikyong, el jefe de la Administración Central Tibetana.

Los millones de tibetanos que viven en la China autoritaria no pueden participar en estas elecciones. La represión es considerable: según expertos de Naciones Unidas en derechos humanos, los programas promovidos por China han desplazado o forzado a asentarse a unos 3,36 millones de tibetanosEnlace externo en los últimos 25 años.

La mera existencia de un Gobierno democrático en el exilio es una forma de contrarrestar el «relato de la República Popular China», que niega «que el Tíbet fuera en el pasado un Estado independiente con su propio Gobierno legítimo», afirma Lobsang Sangay. Este jurista fue Sikyong, jefe del Gobierno tibetano en el exilio, entre 2012 y 2021.

Llegar y coordinar a una población tan dispersa es, según explica, «un desafío logístico constante». Es necesario viajar mucho. Sangay considera que el Gobierno tibetano en el exilio es un ejemplo a seguir: «Es el único Gobierno en el exilio plenamente operativo y, probablemente, también el más eficaz del mundo actual».

Pero ¿qué puede conseguir un Gobierno en el exilio? Brunner explica que «trabaja para preservar la identidad tibetana y defender los derechos humanos». Más allá de su importancia simbólica, también aborda cuestiones muy concretas: «En los asentamientos tradicionales del exilio en India, por ejemplo, se trata de apoyar las escuelas tibetanas o financiar tratamientos médicos».

El Gobierno en el exilio se financia en parte mediante una contribución voluntaria de la comunidad tibetana. Sin embargo, depende principalmente de la ayuda exterior, sobre todo de Estados Unidos. Este también fue uno de los temas incluidos en el cuestionario de orientación electoral: algunos políticos quieren aumentar las contribuciones de la diáspora tibetana para reducir la dependencia internacional.

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La democracia promovida por el Dalái Lama

Ya antes de huir de la ocupación china en 1959, el Dalái Lama había desarrollado su idea de un Tíbet democrático. Las primeras elecciones al Parlamento, que entonces contaba con 13 miembros, se celebraron en 1960 ya en el exilio, en Dharamsala, en el norte de India. Sin embargo, la democratización de las estructuras llevó tiempo.

Desde 2001, la población tibetana en el exilio elige directamente a su jefe de Gobierno. En 2011, el Dalái Lama se retiró por completo de sus funciones políticas y transfirió sus poderes a la dirección elegida democráticamente. Actualmente, cada cinco años, la población tibetana elige al mismo tiempo al Parlamento en el exilio y al Sikyong.

El Parlamento está compuesto por 45 representantes. Dos tercios son elegidos por los tibetanos de India, Nepal y Bután, en función de su provincia de origen en el Tíbet. Diez escaños están reservados a las distintas escuelas monásticas. Una persona representa a Australia y al resto de Asia, mientras que dos representan a Europa y otras dos a Norteamérica.

Brunner describe la evolución de la democracia en el exilio como un proceso continuo: «Las democracias suelen surgir porque la población reclama una mayor participación política», explica. «En nuestro caso, ese impulso se originó en gran medida por una persona que tenía una visión democrática: Su Santidad el 14.º Dalái Lama».

Una tira cómica publicada en la revista «Tibetan Review» en 1990 lo ilustra a la perfección: en Europa del Este, la multitud en la calle reclama democracia, mientras que los gobernantes los miran perplejos desde arriba. En Dharamsala, por su parte, el Dalai Lama clama por la democracia, mientras que la multitud que tiene delante se muestra desconcertada. Tibetan Review / Lobsang Gyatso

¿Podría interesarse también China por Smartvote Tibet?

Cuando la democracia parte desde arriba, la sociedad se enfrenta al reto de generar y mantener un debate político. Más aún en el caso del Tíbet, donde los intereses de la diáspora chocan con los de la China autoritaria. Por ello, existen razones para evitar los desacuerdos y la polarización dentro de la propia comunidad.

Smartvote Tibet se mueve precisamente en esa fina línea. «Los conflictos y la diversidad de opiniones dan vida a la democracia. Pero para una comunidad en el exilio suponen un gran desafío, porque también existen voces que reclaman unidad y un fuerte deseo de permanecer unidos», explica Brunner.

Por ello, el proyecto Smartvote Tibet no está exento de controversia. Mostrar diferentes posiciones políticas también hace visibles las líneas de conflicto. «Algunas personas se niegan a participar por principio», afirma Brunner. En parte, por temor a que China pueda utilizar la información sobre las posiciones políticas de las candidaturas.

Qué piensa el exjefe del Gobierno tibetano sobre Smartvote Tibet

El exjefe del Gobierno tibetano en el exilio, Sangay, considera en cambio que la «experiencia tibetana» demuestra que «un debate democrático vivo y la unidad colectiva no tienen por qué excluirse», sino que pueden reforzarse mutuamente.

Por eso valora positivamente Smartvote Tibet. Lo considera una «iniciativa valiosa», ya que aumenta la transparencia y la rendición de cuentas de las candidaturas respecto a sus posiciones políticas y ayuda al electorado a tomar decisiones fundamentadas. Sin embargo, Sangay subraya que también es decisivo confiar en la integridad de las candidaturas. En su opinión, las iniciativas destinadas a facilitar decisiones electorales informadas deberían transmitir también este aspecto.

Lobsang Sangay fue presidente del Gobierno tibetano en el exilio desde el 20 de septiembre de 2012 hasta el 27 de mayo de 2021. Money Sharma / AFP

En 2026, aproximadamente la mitad de las candidaturas completó el cuestionario de Smartvote. No fue algo automático. Detrás hubo un gran esfuerzo por parte de Project Democracy, la asociación responsable de Smartvote Tibet. En algunos casos, incluso hubo personas que se sentaron con las candidaturas frente al ordenador y completaron el cuestionario paso a paso.

Mientras que las democracias europeas suelen estructurarse en torno al eje izquierda-derecha, Brunner señala que en la política tibetana existen otras líneas de conflicto. Una de ellas enfrenta tradición y modernidad. Por ejemplo, se debate si se debería fomentar el arte tibetano contemporáneo.

La representación también es un asunto controvertido: «Se calcula que pronto la mitad de la población tibetana en el exilio ya no vivirá en los asentamientos tradicionales del sur de Asia, sino en países occidentales, sobre todo en Norteamérica», explica Brunner. Este cambio demográfico apenas se refleja por ahora en la composición del Parlamento en el exilio. Smartvote Tibet también planteó una pregunta al respecto. Las respuestas sobre si debiese reformarse el reparto de escaños del Parlamento en el exilio fueron «muy diversas», según Brunner.

Las consecuencias de la política de Trump y un ciberataque

Smartvote Tibet también ha sufrido económicamente el giro de Estados Unidos, que se ha alejado de la promoción internacional de la democracia. La situación política estadounidense también tuvo consecuencias para las elecciones tibetanas en el exilio de 2026: por temor a los controles de la agencia de inmigración ICE, las celebraciones del Año Nuevo tibetano se dieron de forma limitada en algunas partes de Estados Unidos. Eso privó al proyecto de importantes oportunidades para darse a conocer sobre el terreno.

La situación fue aún más complicada en Nepal, donde la presión política sobre la comunidad tibetana es especialmente fuerte y pocas personas participaron en Smartvote Tibet.

La plataforma también sufrió un ciberataque directo. Durante la primera ronda electoral, personas desconocidas intentaron dejar Smartvote Tibet fuera de servicio enviándole, en algunos momentos, más de 900.000 solicitudes al día. «No vamos a dejarnos intimidar por ello. Lo veo como algo alentador: el proyecto tiene valor», afirma Brunner. No fue posible identificar a los responsables. Por suerte, el equipo pudo reaccionar rápidamente y contó con el apoyo de la empresa suiza Polittools, creadora de Smartvote.

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Artículo editado por Meret Michel, y adaptado al español por Carla Wolff.

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