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Chile 1988: Una votación que derrotó la dictadura

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Chile 1988: Una votación que derrotó la dictadura
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Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.

Cubro -como periodista- la evolución de la democracia allí donde la perspectiva suiza resulta relevante. Soy suizo y siempre me ha fascinado cómo las discusiones públicas moldean la sociedad.

Hemos preguntado a nuestra audiencia si participaron con su voto en lo que probablemente fue el plebiscito más trascendental celebrado bajo una dictadura.

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SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

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