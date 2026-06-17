Chile 1988: Una votación que derrotó la dictadura
Hemos preguntado a nuestra audiencia si participaron con su voto en lo que probablemente fue el plebiscito más trascendental celebrado bajo una dictadura.
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