The Swiss voice in the world since 1935

Elecciones noruegas con centroizquierda de favorito transcurren con normalidad

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Copenhague, 8 sep (EFE).- Las elecciones legislativas noruegas se desarrollan con normalidad este lunes, unos comicios en los que el bloque de centroizquierda del primer ministro laborista, Jonas Gahr Støre, llega por delante en los sondeos.

Los algo más de 4 millones de noruegos llamados a las urnas votan desde las 9 hora local (07.00 GMT) y podrán hacerlo hasta las 21.00 (19.00 GMT).

El 47 % de los electores registrados, algo más de 1,9 millones, ya ha votado por anticipado, 200.000 más que en 2021.

Esa cifra equivaldría al 61 % de los votantes si se mantiene la participación de hace cuatro años, que ascendió al 77,2 %.

Un tercio de los municipios noruegos abrió el domingo también unas horas los colegios a la votación.

Los últimos estudios de opinión difundidos el pasado fin de semana dan como ganador al bloque gubernamental con una ventaja de diez escaños, con los laboristas como primera fuerza, seguidos por el Partido del Progreso (Frp, derecha xenófoba) y los conservadores.

Los sondeos hasta hace apenas una semana apuntaban a un resultado mucho más igualado, con el Partido del Progreso (Frp, derecha xenófoba) apretando a los laboristas.

Varios partidos en ambos bloques aparecen en peligro de no superar la barrera mínima del 4 % para entrar en el Storting (Parlamento), lo que podría cambiar el equilibro de fuerzas.

La campaña electoral ha estado marcada por temas como los precios elevados, especialmente de los alimentos, la política fiscal, el precio de la vivienda o la posible eliminación del impuesto al patrimonio. EFE

alc/cae/lab

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR