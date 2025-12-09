Electrificar más Francia permitirá reducir un 50 % la factura de hidrocarburos para 2035

París, 9 dic (EFE).- Una mayor electrificación de la economía francesa de aquí a 2035 permitirá reducir casi la mitad de los hidrocarburos que el país tiene que importar, según el gestor de redes RTE, que subraya que actualmente hay un excedente de capacidades de producción que han de aprovecharse.

En el balance anual que actualiza sus perspectivas para 2035 publicado este martes, Red de Transporte de Electricidad (RTE) cuantifica el volumen de hidrocarburos que se dejarían de importar en 500 teravatios hora (TWh), de los cuales un 40 % se lograría gracias a la electrificación de usos ahora destinados a los combustibles fósiles.

Eso supondría un ahorro anual en la factura energética francesa de entre 50.000 y 70.000 millones de euros.

Para conseguirlo, RTE subraya que Francia puede apoyarse en una producción nacional baja en carbono «particularmente abundante», gracias a las centrales nucleares (que aportan actualmente en torno al 70 % de la electricidad) y a las renovables, con 7 gigavatios (GW) de nuevas instalaciones solares y eólicas en 2025.

«En este contexto -señala-, el ritmo de crecimiento de la producción eléctrica no plantea problemas estratégicos para los próximos años y puede alimentar sin conflicto de uso la descarbonizacón de los transportes, de la industria y de la construcción de forma prioritaria, así como el desarrollo del sector digital (centros de datos)».

Con los proyectos que ya han suscrito contratos para acceder a la red eléctrica, se espera una demanda de 2,9 GW para la producción de hidrógeno, 3,4 GW para la industria y 4,3 GW para los centros de datos; y un 60 % de todo eso debería ser una realidad de aquí a 2030.

Por el momento, RTE estima que la situación de excedente de capacidades de producción eléctrica durará «al menos dos y tres años» y sólo terminaría si hubiera una trayectoria de «descarbonización rápida», lo que significaría incrementar el consumo eléctrico a 510 TWh en 2030 y 580 TWh en 2035, frente a los 442,2 TWh en 2024. EFE

