Elevan a 11 los muertos y a 20 los heridos tras una colisión entre dos trenes en la India

Nueva Delhi, 4 nov (EFE).- Al menos 11 personas murieron y una veintena resultaron heridas cuando un tren de pasajeros chocó contra un tren de mercancías en Chhattisgarh, estado del centro de la India, informaron este miércoles funcionarios ferroviarios a medios locales.

Los servicios de tren se han reanudado esta mañana, subrayó la agencia de noticias local ANI, en un video que muestra cómo las operaciones ferroviarias vuelven a la normalidad mientras continúan las labores de reparación en la zona.

El accidente se produjo alrededor de las 16.00 hora local (10:30 GMT) el martes cuando un tren de pasajeros del servicio MEMU, una unidad eléctrica de pasajeros que cubre trayectos cortos y regionales, embistió por detrás a un tren de carga detenido entre dos estaciones en el estado de Chhattisgarh, según funcionarios ferroviarios citados por ANI.

Imágenes difundidas ampliamente muestran cómo el impacto de la colisión fue tan fuerte que un vagón del tren de pasajeros terminó montado sobre el vagón del tren de mercancías.

El vicejefe de Gobierno del estado, Arun Sao, explicó que el tren de mercancías estaba detenido y el tren de pasajeros lo embistió desde atrás. «Algunos pasajeros viajan en el vagón delantero, que resultó dañado. Los funcionarios ya han llegado al lugar y las operaciones de rescate y rehabilitación están en marcha», confirmó el dirigente a los medios.

El Comisionado de Seguridad Ferroviaria (CRS) indicó en un comunicado que llevará a cabo una investigación para determinar las causas del accidente, después de que una evaluación preliminar de los Ferrocarriles apuntara a que el tren de pasajeros se saltó una señal de peligro.

Por su parte, el Gobierno de Chhattisgarh anunció que ofrecerá una compensación de 500.000 rupias (unos 5.600 euros) a las familias de los fallecidos, y la oficina del jefe de Gobierno, Vishnu Dev Sai, informó en un comunicado que se han garantizado tratamientos médicos gratuitos para los afectados y ordenado acelerar las labores de rescate y asistencia en la zona.

Los siniestros en la red ferroviaria son fenómenos trágicamente comunes en la India, que cuenta con uno de los sistemas ferroviarios más grandes del mundo, con más de 68.000 kilómetros de vías. Entre abril de 2017 y marzo de 2021 registró 2.017 incidentes con el descarrilamiento como la causa más común, según un reciente informe del Auditor General (CAG).

En junio de 2023, un accidente en el estado oriental de Odisha dejó casi 300 muertos, en uno de los peores siniestros ferroviarios de la historia reciente del país, atribuido a un fallo en el sistema de señalización. EFE

mtv/alf