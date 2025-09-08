Elevan a 13 los muertos en Nepal tras la violencia en las protestas de la «Generación Z»
Katmandú, 8 sep (EFE).- Al menos trece personas murieron este lunes en Katmandú durante los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad durante las protestas encabezadas por miles de jóvenes de la Generación Z contra la corrupción y veto de redes sociales en Nepal.
Dos manifestantes fallecieron en el Hospital Civil de Baneshwar, según informó a EFE Mohan Chandra Regmi, director ejecutivo del centro. El resto de fallecidos se registraron en diversos centros hospitalarios de la capital, donde eran atendidos por heridas de bala en la cabeza y el pecho.
Fuentes hospitalarias advirtieron que el número de víctimas podría aumentar aún más, con casi cuatro docenas de manifestantes ingresados en varios hospitales. EFE
