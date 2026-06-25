Elevan a 19 los muertos por ataques israelíes en el Líbano durante las últimas 24 horas

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Beirut, 25 jun (EFE).- La cifra de personas fallecidas en las últimas 24 horas por ataques israelíes contra el Líbano se elevó a 19, mientras seis resultaron heridas, según informó este jueves el Ministerio de Salud Pública libanés en un comunicado.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del citado ministerio, señaló en su nota que el balance total acumulado tras casi cuatro meses de conflicto eleva a 4.230 las personas fallecidas y a 12.179 las que resultaron heridas.

Mientras, los equipos de rescate continúan recuperando cadáveres de debajo de los escombros y registrando los fallecimientos por los ataques israelíes contra diferentes localidades del Líbano.

En esta jornada, al menos tres personas murieron y una resultó herida después de que un dron israelí atacara el vehículo en el que viajaban por la carretera que une las localidades de Zawtar y Mifdoun, en el sur del Líbano, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

En paralelo, este jueves Washington acoge la tercera y última reunión de la quinta ronda de negociaciones entre el Líbano e Israel orientada a lograr una tregua duradera tras casi cuatro meses de conflicto. EFE

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