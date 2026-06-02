Elevan a 21 las víctimas mortales del ataque ruso de esta madrugada en Kiev y Dnipró

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Kiev, 2 jun (EFE).- Un total de 21 personas han muerto por el impacto de misiles o drones rusos en las ciudades de Kiev y Dnipró, dos de los principales objetivos del ataque masivo de Rusia contra Ucrania en la madrugada de este martes.

El mayor número de muertos se ha registrado en la ciudad de Dnipró, una urbe industrial de la zona centro-este de Ucrania en la que un misil ruso ha derruido por completo un edificio de viviendas.

Tras completarse los trabajos de búsqueda, las autoridades regionales han dado un balance final de 16 muertos en el ataque contra Dnipró, que ha provocado además 42 heridos.

El alcalde de la ciudad, Boris Filátov, dijo que los rusos utilizaron en el ataque contra la ciudad munición de racimo para causar el máximo número de víctimas posibles entre civiles, policías y personal de los servicios de emergencias desplegado.

Otras cinco personas han perdido la vida en Kiev, según la última cifra comunicada por las autoridades locales y regionales, que han informado además de decenas de heridos.

Rusia empleó en este ataque contra la retaguardia ucraniana más de 600 drones y 73 misiles de los que 33 no pudieron ser interceptados y alcanzaron sus objetivos. EFE

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