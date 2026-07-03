Elevan a 30 el número de muertos por el ataque ruso a Kiev del jueves

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Kiev, 3 jul (EFE).- Al menos 30 personas han perdido ya la vida debido al ataque masivo ruso con misiles y drones lanzado por Rusia contra Kiev durante la madrugada del jueves, según el balance publicado por el Servicio de Emergencias de Ucrania este viernes.

El número de fallecidos no ha dejado de crecer desde que los equipos de rescate empezaran las labores de búsqueda tras el ataque, en el que también resultaron heridas cerca de un centenar de personas.

Rusia atacó Ucrania en las primeras horas del jueves con alrededor de 500 drones y más de 70 misiles de distintos tipos que destruyeron o provocaron daños en numerosos bloques de pisos de la capital ucraniana.

El ataque provocó condenas de gobiernos, sobre todo occidentales, a las que evitó sumarse la Administración de Donald Trump. EFE

mg/cae/ah