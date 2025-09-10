Elevan a 35 los muertos y a 131 los heridos en oleada de ataques israelíes contra el Yemen
Saná, 10 sep (EFE).- Al menos 35 personas murieron y otras 131 resultaron heridas este miércoles en una nueva oleada de bombardeos efectuados por Israel contra la capital del Yemen, Saná, y la provincia septentrional de Al Jawf, informó el Ministerio de Salud controlado por los rebeldes hutíes.
«El número total de víctimas ha ascendido a 166, entre ellas 35 mártires y 131 heridos», afirmó el departamento hutí en un balance preliminar, mientras «los equipos de defensa civil, ambulancias y rescate continúan buscando a personas desaparecidas y mártires bajo los escombros». EFE
ja-rsm/psh