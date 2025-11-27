Elevan a 40 los muertos por lluvias en Sri Lanka y 21 personas siguen desaparecidas

Colombo, 27 nov (EFE).- Las autoridades de Sri Lanka elevaron este jueves a 40 la cifra de fallecidos a causa del fuerte temporal que afecta al país desde hace casi dos semanas, mientras 21 personas siguen desaparecidas, informó el Centro de Gestión de Desastres (DMC).

El organismo detalló que las lluvias intensas, los deslizamientos de tierra y las crecidas repentinas han impactado desde el 16 al 27 de octubre a casi 6.000 residentes, obligando a 441 de ellos a refugiarse en centros de evacuación temporales.

El Departamento de Meteorología advirtió que la situación podría agravarse tras la formación de una tormenta ciclónica. «La profunda depresión sobre el sureste de Sri Lanka se ha intensificado hasta convertirse en la tormenta ciclónica ‘Ditwah'», declaró, y añadió que es probable que se desplace hacia el noroeste.

Las autoridades han aconsejado a los pescadores evitar adentrarse en el mar, mientras que se ha instado a la población a permanecer en alerta ya que se espera que las lluvias continúen durante los próximos días.

El Departamento de Conservación de la Vida Silvestre anunció el cierre temporal de varios parques y reservas turísticas, incluidos Horton Plains, Yala, Minneriya y Wilpattu. También se ordenó el cierre de guarderías y centros de primera infancia hasta que mejore la emergencia.

Sri Lanka se ve afectada cada año por las lluvias monzónicas, especialmente entre mayo y junio. En mayo de 2016, las precipitaciones dejaron casi un centenar de muertos en el país. EFE

