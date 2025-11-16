Elevan a 7 los muertos y a 6 los heridos en la explosión en una fábrica en Pakistán

Islamabad, 16 nov (EFE).- Las autoridades paquistaníes elevaron este domingo a siete el número de personas fallecidas y a seis las heridas en la explosión ocurrida el sábado en una fábrica pirotécnica en el sur de Pakistán.

«El número de muertos aumentó a siete después de que se recuperasen cuerpos de entre los escombros. En la explosión, seis personas también resultaron heridas», informó a EFE el funcionario policial del control de la Policía de la ciudad de Hyderabad, donde ocurrió el suceso, Majeed Hussain.

La explosión tuvo lugar el sábado por la tarde en la zona de Laghari Goth, en la ciudad paquistaní de Hyderabad, en la provincia meridional de Sindh, sin que por el momento se hayan revelado las causas.

La explosión se extendió rápidamente al resto de las instalaciones de la fábrica en forma de incendio y dejó una alta columna de humo visible desde varios kilómetros de distancia.

El Gobierno de Sindh pidió este sábado investigar el estatus legal de la factoría pirotécnica y averiguar si se trataba de una fábrica clandestina y si contaba con los principios de seguridad necesarios para la manufactura de pirotecnia.

Los derrumbes, incendios y otros accidentes industriales son frecuentes en Pakistán, en ocasiones por el precario estado de las infraestructuras y la falta de mantenimiento, factores alimentados por prácticas ilegales en el sector de la construcción. EFE

aa-jgv/llb